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台總統大選首場政見發表會 侯賴柯兩岸政見交鋒

記者侯俐安、丘采薇、林縉明／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜拿出民進黨候選人賴清德當年高舉「台灣獨立萬歲」照片，批賴「雙面台獨」。圖／翻攝民視直播
國民黨總統候選人侯友宜拿出民進黨候選人賴清德當年高舉「台灣獨立萬歲」照片，批賴「雙面台獨」。圖／翻攝民視直播

台灣總統大選首場政見發表會20日晚登場，藍綠白三黨候選人針對兩岸政見激烈交鋒。國民黨侯友宜強調「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神山」，猛攻民進黨賴清德是「雙面台獨」，敢不敢承諾終結台獨黨綱、放棄台獨主張？賴清德指侯友宜、民眾黨柯文哲是「邁向統一的假和平」，他才是維持現狀的真和平；柯文哲則以舉辦雙城論壇成功的經驗，提出兩岸交往「5個互相」原則。

侯友宜20日按抽籤順序率先發言，他拿出賴清德擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」海報的照片，質疑賴多次談到和平保台，卻曾明確表示自己是「主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務，都不會改變」。如今要參選總統，又髮夾彎說沒有所謂的台獨路徑，不需宣布獨立，大家聽得霧煞煞，更加心驚驚，「是不是要騙選票，才來掩蓋你的台獨？」

侯：大選是戰爭與和平的選擇

侯友宜說，民進黨一邊說要維持現狀，一邊又說兩岸政策已經過時。民進黨執政下台獨引戰，戰爭可能性愈來愈大。他領導的中華民國絕不會在主權上讓步，但會在尊重現狀的基礎上，創造兩岸的互信與交流，確保兩岸的和平穩定。這場總統大選就是「戰爭與和平」的選擇，但戰爭的風險絕不能用賭的，戰爭不能有萬一，和平更不是沿街販賣的商品，「我走的是中間路線，遠離衝突帶向和平」。

賴：侯要守護卻接受九二共識

賴清德則強調未來將為國家社會人民扛起4項重大使命。對於兩岸政策，他問侯友宜，「你口口聲聲說要守護中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道中國國家主席習近平，在去年中共20大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制，完全沒有中華民國的空間？」

話鋒一轉，賴清德批評，柯文哲平時講話很粗，兩岸一家親喊得大小聲，接受一個中國原則，請問如何走蔡英文總統的外交路線？近日柯批評國民黨本來就是紅的，「侯趙配」更是急速傾中，趙少康反批柯是親中加三級，「你們是五十步笑百步，都無法保衛國家生存，你們是走向統一的假和平，我則是維持現狀的真和平」。

柯：要成中美橋梁非對抗棋子

柯文哲則承諾若當選總統，要建構民主自由繁榮和平團結和諧的國家，他要成為中美溝通橋梁，不是中美對抗的棋子，要用互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解與大陸交往。兩岸方面，柯提出「台灣自主，兩岸和平」，以擔任台北市長任內為例，舉辦過8次雙城論壇跟台北世大運，有成功跟大陸打交道的經驗，沒有讓台灣權益受損。

賴萬里老家 將交付公益信託

賴清德20日在政見發表會上，也主動針對萬里老家違建做出說明，賴當場宣布，最近因為他的房子的問題，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，他感到過意不去，他有責任協助找出一條道路，保障大家居住權益，在礦區居住權獲得保障之後，為了紀念礦工們對當年經濟的貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。

賴清德也反問侯友宜、柯文哲是否跟進，將大群館、農地停車場公益信託給社區免費使用？

柯文哲說，賴清德老家被抓包後，才說要公益信託，太慢了。至於名下新竹農地被質疑違規經營停車場使用，柯強調，恢復農地使用就好，他一定會把水泥塊挖起來。對於大群館爭議，侯友宜說，那是娘家繼承的，也是合法建物，從一開始就合法開發票、繳稅，不是違章建築，這是很清楚的事情。

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第 16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，監察人員王韻茹委員(左起)、 總統候選人柯文哲、總統候選人賴清德、總統候選人侯友宜、中選會主委李進勇。圖/中選會提供
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民眾黨總統候選人柯文哲說願以對等尊嚴方式跟大陸交流，有成功跟大陸打交道經驗，從未損及台灣權益。圖／翻攝民視直播
民進黨總統候選人賴清德表示將堅持自由民主憲政體制，質疑侯友宜說要守護中華民國，卻...
民進黨總統候選人賴清德表示將堅持自由民主憲政體制，質疑侯友宜說要守護中華民國，卻又接受九二共識。圖／翻攝民視直播

賴清德 侯友宜 柯文哲

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