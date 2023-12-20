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賴清德政見會拆解老家爭議 左右開攻反擊侯柯

中央社台北20日電
2024總統大選倒數，首場總統候選人電視政見發表會20日晚間在民視舉行，民進黨籍候選人賴清德（前）晚間現身會場。中央社
2024總統大選倒數，首場總統候選人電視政見發表會20日晚間在民視舉行，民進黨籍候選人賴清德（前）晚間現身會場。中央社

2024首場總統候選人電視政見發表會今晚登場，雖然政見會沒有交叉詰問，但民進黨總統候選人賴清德利用3輪意見陳述，火力全開，左批侯友宜、右打柯文哲，就貪腐、兩岸議題、居住正義等議題一波波攻防。

2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜今天晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。

賴清德在首輪發言，以「我的對手們不是用仇恨動員，就是用偏頗的言論抹黑攻擊我」破題，他先闡述棄醫從政的心路歷程。

他接著承諾，將為國家社會人民扛起4項重大使命，透過4大和平支柱行動方案、發展5大信賴產業等，保衛國家生存、守護2350萬人生命、照顧全國民眾生活，打造民主和平的台灣。

他並質疑2位對手接受九二共識、主張兩岸一家親，將國家安全寄託在侵略者的善意，根本是「五十步笑百步」，無法保護國家。

對於侯友宜表示「兩岸的護國神山是中華民國憲法」，賴清德在第二輪發言時一開始就強硬回擊「這是我以前從來沒聽過的神話，因為這要中華人民共和國接受才有可能，侯市長你認為可能嗎？」

賴清德並大篇幅反擊對手指控民進黨貪腐。他說，超思購蛋案已調查完畢，只有2個人被起訴，一個是Linbay好油、民眾黨黃國昌的好朋友，另一個是國民黨黨工許哲賓；88槍擊案開槍和幕後的人都抓到了，都和國民黨有關。

近來，賴清德萬里老家違建爭議延續，他在政見發表會當場宣示，願意把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。

賴清德更把矛頭指向侯友宜的「大群館」，以及柯文哲被指將農地闢建停車場非法收取租金，問柯侯是否願意跟進、交付公益信託。

第三輪政見發表，賴清德要求對手「不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣。」

他向侯柯表示，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

賴清德細數8年執政成績，他說，「如果8年前是其他路線贏得選舉，那經過8年來的國內外挑戰，台灣會變成什麼樣子？」

政見會後，媒體提問，網友認為賴清德口才氣勢比另外兩位要好。賴清德笑說，感謝肯定，他凡事都認真準備、認真應對，未來會繼續努力。

對於萬里老家交付公益信託、打造成礦工生活紀念館，賴清德表示，未來會委託律師處理這些專業問題；他並向內政部、地方政府喊話說，全國有32公頃、上面有成千上萬的礦工住戶，這些都需要幫忙。

賴清德還說，他在政見會邀請侯柯分別把房子跟土地也交付公益信託，但他們沒有回答他，「也許記者可以去問他們，為什麼沒有回答我的問題」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賴清德 侯友宜 國民黨

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