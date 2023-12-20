台首場總統政見會表現 「這2人最讓人意外」

第16任總統副總統選舉第一場電視政見發表會 ，民眾黨總統候選人柯文哲(左起)、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖／中選會提供

2024總統大選首場政見發表會今晚登場。世新大學傳播博士學程教授游梓翔受訪時認為，國民黨總統候選人侯友宜 表現出人意料地好，民進黨 總統候選人賴清德 被講稿受限太多；民眾黨總統候選人柯文哲則是最意外的可惜。

游梓翔指出，侯友宜是三輪之中第一個發表，卻是在這場政見發表會中最像在辯論的候選人，不僅以台語作為主要表達方式，更顯真情流露，同時不受預設稿子框架，對賴、柯的質疑都能立即回應；大家原先對侯預期不高，卻又意外表現不錯，拉出的落差為他家不少分。

游梓翔說，賴清德除了每輪用一分鐘略作回應，其餘時間幾乎拿稿照念，包括為何選擇副手蕭美琴、還花一部分篇幅介紹不分區立委人選，像是游錫堃、王義川、沈伯洋等人，這種設計在整場發表會彷彿像是多元宇宙。

其次，游梓翔說，賴清德提到民進黨做得不周全的要檢討改進，卻將講稿翻頁後右翻回來，在自我檢討這麼重要的部分，難顯誠意；提及兩岸議題語氣加重；對民進黨任內的弊案質疑也較輕描淡寫，看得出是採綠營基本盤打法，卻不容易打動六成希望政黨輪替的選民。

至於柯文哲，游梓翔說，以柯平日反應靈敏、在不同場合用辭之激烈，今晚卻一反常態，三輪幾乎老神在在講自己的政見，以他目前的民調排名，反而更應該主動出擊，與另兩位對手正面交鋒，不知在這場政見會為何像是以第一名之姿的打法，令人意外。