賴清德批柯侯：要你們兩個來反貪腐是請鬼拿藥單

民進黨總統候選人賴清德（右）在競選總部總幹事潘孟安（左）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

民進黨 總統候選人賴清德 今天在政見發表會與國民黨 總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲交鋒，他說「你們也用88槍擊案攻擊台南，用和我無關的事件抹黑我，但開槍和幕後的人都抓到了，都和國民黨有關，國民黨是做賊喊捉賊，其實國際透明組織公布，台灣現在的清廉程度是27年來最好，也就是蔡英文政府遠比馬英九政府還要好。」他也說，要侯柯反貪腐是請鬼拿藥單。

賴清德說，反觀國民黨，過去的黑金貪腐紀錄，族繁不及備載，現在仍然子孫滿堂，「侯市長，你都有前往助選，你不是和黑金勢不兩立而是稱兄道弟。侯市長跟柯主席，你們剛剛互相吹捧，但侯市長你在副市長和市長任內，市府被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，你的治安滿意度也都是後段班。這種包袱、這種成績，你怎麼反貪腐，怎麼拚治安？」

賴清德說，未來他擔任總統，也將秉持民主大聯盟的精神，用人唯才、不分黨派，建立清廉勤政愛鄉土的政府，建設國家，發展經濟，照福人民，並且積極打擊黑、金、槍、毒、詐、貪腐。他從政近30年，不貪不取，乾乾淨淨對弊案零容忍，該查就查，該辦就辦，該離職就離職，絕不寬貸。

賴清德說，不分黨派都有好人壞人，不該一竿子打翻一船人，他同意民進黨不完美，有做不夠、做不好，也有做錯的地方，但民進黨會在民意的教訓中檢討改進。

賴清德也提到，「你們喜歡罵民進黨貪腐，你們常常罵的那幾個案子都有結果了，你們應該知道吧？」

賴清德說，超思購蛋案已經調查完畢，只有2個人被起訴，一個是Linbay好油，民眾黨黃國昌的好朋友，另一個是國民黨的黨工許哲賓，擁有1000多個人頭帳戶，證明國民黨中央有養網軍。疫苗採購案一共檢舉62案，檢調查無實據，已經調查完畢，統統簽結，他認為高端疫苗契約立法院已經調閱過，監察院也有調查過，「程序上我們應該解決，基於社會公利以及人民有知的權利應該公開。至於潛艦國造案，檢方查了幾百條金流，最後也證明清白簽結，反而國民黨的立委馬文君涉外患罪，你們卻同流合汙，無條件捍衛馬文君。」

賴清德說，柯文哲為了擴張勢力，各縣市黨部成為黑道、強盜、暴力討債和問題人物的堂口，更挺涉貪的高虹安，也毫無顧忌的和國民黨的牛鬼蛇神擁抱在一起，「柯市長，民眾黨才4年，怎麼墮落這麼快？」

賴清德也提到，「柯市長過去也常批判台北市前市長郝龍斌政府貪腐，你自己知不知道，在你任內依貪汙罪起訴的市府員工多達108人，比起郝龍斌市長時代的102人還要多，你們還在在這裡自我吹捧你們比別人清廉，要你們兩個人來反貪腐是請鬼拿藥單。」