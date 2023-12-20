賴清德批柯侯：要你們兩個來反貪腐是請鬼拿藥單
民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會與國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲交鋒，他說「你們也用88槍擊案攻擊台南，用和我無關的事件抹黑我，但開槍和幕後的人都抓到了，都和國民黨有關，國民黨是做賊喊捉賊，其實國際透明組織公布，台灣現在的清廉程度是27年來最好，也就是蔡英文政府遠比馬英九政府還要好。」他也說，要侯柯反貪腐是請鬼拿藥單。
賴清德說，反觀國民黨，過去的黑金貪腐紀錄，族繁不及備載，現在仍然子孫滿堂，「侯市長，你都有前往助選，你不是和黑金勢不兩立而是稱兄道弟。侯市長跟柯主席，你們剛剛互相吹捧，但侯市長你在副市長和市長任內，市府被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，你的治安滿意度也都是後段班。這種包袱、這種成績，你怎麼反貪腐，怎麼拚治安？」
賴清德說，未來他擔任總統，也將秉持民主大聯盟的精神，用人唯才、不分黨派，建立清廉勤政愛鄉土的政府，建設國家，發展經濟，照福人民，並且積極打擊黑、金、槍、毒、詐、貪腐。他從政近30年，不貪不取，乾乾淨淨對弊案零容忍，該查就查，該辦就辦，該離職就離職，絕不寬貸。
賴清德說，不分黨派都有好人壞人，不該一竿子打翻一船人，他同意民進黨不完美，有做不夠、做不好，也有做錯的地方，但民進黨會在民意的教訓中檢討改進。
賴清德也提到，「你們喜歡罵民進黨貪腐，你們常常罵的那幾個案子都有結果了，你們應該知道吧？」
賴清德說，超思購蛋案已經調查完畢，只有2個人被起訴，一個是Linbay好油，民眾黨黃國昌的好朋友，另一個是國民黨的黨工許哲賓，擁有1000多個人頭帳戶，證明國民黨中央有養網軍。疫苗採購案一共檢舉62案，檢調查無實據，已經調查完畢，統統簽結，他認為高端疫苗契約立法院已經調閱過，監察院也有調查過，「程序上我們應該解決，基於社會公利以及人民有知的權利應該公開。至於潛艦國造案，檢方查了幾百條金流，最後也證明清白簽結，反而國民黨的立委馬文君涉外患罪，你們卻同流合汙，無條件捍衛馬文君。」
賴清德說，柯文哲為了擴張勢力，各縣市黨部成為黑道、強盜、暴力討債和問題人物的堂口，更挺涉貪的高虹安，也毫無顧忌的和國民黨的牛鬼蛇神擁抱在一起，「柯市長，民眾黨才4年，怎麼墮落這麼快？」
賴清德也提到，「柯市長過去也常批判台北市前市長郝龍斌政府貪腐，你自己知不知道，在你任內依貪汙罪起訴的市府員工多達108人，比起郝龍斌市長時代的102人還要多，你們還在在這裡自我吹捧你們比別人清廉，要你們兩個人來反貪腐是請鬼拿藥單。」
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