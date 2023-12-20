我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

川普宣稱沒讀過希特勒自傳 隨即加碼抨擊移民

柯文哲：有跟大陸打交道成功經驗 沒讓台灣權益受損

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

首場總統政見發表會今晚登場，民眾黨總統候選人柯文哲在首輪發言表示，他承諾若當選總統，一定會建構民主自由繁榮和平團結和諧的國家，他要成為中美溝通橋樑，不是中美對抗的棋子，團結社會，而不是分裂台灣，希望清廉勤政領導，不是每天喊口號、大撒幣。

柯文哲提出對外台灣自主兩岸和平，對內聯合政府團結台灣，柯文哲表示，大家很關心台灣跟大陸關係，他主張台灣自主，維持現狀，享有民主自由政治制度跟生活的原則下，願意對等尊嚴跟大陸展開交流。擔任台北市長任內，舉辦過八次雙城論壇跟台北世大運，有成功跟大陸打交道的經驗，沒有讓台灣權益受損。

柯文哲表示，他知道大家各自有困難，要在互相諒解下，彼此找到可以接受方案；台灣自主兩岸和平是基本態度，國家安全不能寄託在其他人的善意，要有足夠國防力量，國防預算要達GDP3%，沒有自主國防力量，無法尊嚴談判。

對內聯合政府團結台灣部分，柯文哲表示，研究台灣政治三十年，藍綠惡鬥不分是非，立法院丟水球、牛、內臟，沒有好好討論台灣面對的問題。

柯文哲批評，現在憲政體制贏者全拿，有權無責，不論幾組總統候選人，最高票就當選，不像法國第一輪逤沒過辦還要再選一次，現行機制會選出少數人的總統，出現少數人支持的威權總統。

另外，現行機制對小黨不公平，權力集中，避免小黨出頭，柯文哲主張總統要到立法院國情報告，並接受黨團質詢，行政院長要有閣揆同意權，部會首長要經過聽證會；政黨票得票率達3％，就可以分配席次；柯文哲也主張廢考監兩院，三權分立，高階文官跟國營企業要有遴選制度，把公開透明制度帶入政府。

柯文哲 預算

上一則

賴清德批侯友宜：說要守護中華民國 卻又接受九二共識

下一則

賴清德批柯侯：要你們兩個來反貪腐是請鬼拿藥單

延伸閱讀

台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲
遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」

遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」
不能不講「柯政」猛於虎 趙少康批柯8年無作為

不能不講「柯政」猛於虎 趙少康批柯8年無作為
周末凱道 侯友宜拚黃金交叉

周末凱道 侯友宜拚黃金交叉

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康

開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海