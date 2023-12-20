柯文哲：有跟大陸打交道成功經驗 沒讓台灣權益受損

民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

首場總統政見發表會今晚登場，民眾黨總統候選人柯文哲 在首輪發言表示，他承諾若當選總統，一定會建構民主自由繁榮和平團結和諧的國家，他要成為中美溝通橋樑，不是中美對抗的棋子，團結社會，而不是分裂台灣，希望清廉勤政領導，不是每天喊口號、大撒幣。

柯文哲提出對外台灣自主兩岸和平，對內聯合政府團結台灣，柯文哲表示，大家很關心台灣跟大陸關係，他主張台灣自主，維持現狀，享有民主自由政治制度跟生活的原則下，願意對等尊嚴跟大陸展開交流。擔任台北市長任內，舉辦過八次雙城論壇跟台北世大運，有成功跟大陸打交道的經驗，沒有讓台灣權益受損。

柯文哲表示，他知道大家各自有困難，要在互相諒解下，彼此找到可以接受方案；台灣自主兩岸和平是基本態度，國家安全不能寄託在其他人的善意，要有足夠國防力量，國防預算 要達GDP3%，沒有自主國防力量，無法尊嚴談判。

對內聯合政府團結台灣部分，柯文哲表示，研究台灣政治三十年，藍綠惡鬥不分是非，立法院丟水球、牛、內臟，沒有好好討論台灣面對的問題。

柯文哲批評，現在憲政體制贏者全拿，有權無責，不論幾組總統候選人，最高票就當選，不像法國第一輪逤沒過辦還要再選一次，現行機制會選出少數人的總統，出現少數人支持的威權總統。

另外，現行機制對小黨不公平，權力集中，避免小黨出頭，柯文哲主張總統要到立法院國情報告，並接受黨團質詢，行政院長要有閣揆同意權，部會首長要經過聽證會；政黨票得票率達3％，就可以分配席次；柯文哲也主張廢考監兩院，三權分立，高階文官跟國營企業要有遴選制度，把公開透明制度帶入政府。