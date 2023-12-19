我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州禁止川普參加2024年總統初選 川營：將提上訴

前超級盃冠軍球員 涉洛杉磯搶劫被捕 至少參與5案

台灣大選美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅4.6個百分點

記者蔡晉宇／台北20日電
圖為民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右)。(本報資料照片)
圖為民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右)。(本報資料照片)

美麗島電子報今天公布台灣2024總統大選最新民調賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以30.6%居次，雙方差距4.6個百分點，持續緊追，柯盈配支持度為19.6%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月15、18、19日，為追蹤民調第93波。

交叉分析顯示，侯康配在台北市、新北市、桃竹苗取得領先優勢，贏過民進黨賴蕭配、民眾黨柯盈配。與19日公布的第92波民調相比，賴蕭配微幅上升0.2個百分點、侯康配略降1.1個百分點、柯盈配柯文哲則上升1.4個百分點。

民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以30.6%居次，...
美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以30.6%居次，雙方差距4.6個百分點，持續緊追，柯盈配支持度為19.6%，持續墊底。圖／美麗島電子報提供

民調 柯盈配 賴蕭配

上一則

參選後家人給什麼建議？吳欣盈自嘲：不要讓記者激怒我

延伸閱讀

這裁決殺傷力重大…川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙

這裁決殺傷力重大…川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙
1478票 川普估明年3月穩拿共和黨提名…卯足全力對戰拜登

1478票 川普估明年3月穩拿共和黨提名…卯足全力對戰拜登
美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅3.3個百分點

美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅3.3個百分點
聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算