台灣大選美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅4.6個百分點
美麗島電子報今天公布台灣2024總統大選最新民調，賴蕭配支持度為35.2%，侯康配以30.6%居次，雙方差距4.6個百分點，持續緊追，柯盈配支持度為19.6%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。
美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月15、18、19日，為追蹤民調第93波。
交叉分析顯示，侯康配在台北市、新北市、桃竹苗取得領先優勢，贏過民進黨賴蕭配、民眾黨柯盈配。與19日公布的第92波民調相比，賴蕭配微幅上升0.2個百分點、侯康配略降1.1個百分點、柯盈配柯文哲則上升1.4個百分點。
民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。
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