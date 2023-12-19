台灣大選美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅4.6個百分點

圖為民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右)。(本報資料照片)

美麗島電子報今天公布台灣2024總統大選最新民調 ，賴蕭配 支持度為35.2%，侯康配以30.6%居次，雙方差距4.6個百分點，持續緊追，柯盈配 支持度為19.6%，持續墊底。分析近期民調趨勢，賴蕭配支持度多在35%到40％之間徘徊，與侯康配維持在5個百分點內差距，柯盈配維持第三名。

美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月15、18、19日，為追蹤民調第93波。

交叉分析顯示，侯康配在台北市、新北市、桃竹苗取得領先優勢，贏過民進黨賴蕭配、民眾黨柯盈配。與19日公布的第92波民調相比，賴蕭配微幅上升0.2個百分點、侯康配略降1.1個百分點、柯盈配柯文哲則上升1.4個百分點。