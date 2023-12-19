我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指連漲九日 史指接近新高

明年10大驚奇預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

吳欣盈：台灣是中美關係下的價格接受者 無法完全自主

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈認為台灣應提升自我競爭力，並拓展二軌外交。圖/擷取自youtube台視新聞頻道
民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈認為台灣應提升自我競爭力，並拓展二軌外交。圖/擷取自youtube台視新聞頻道

民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈這個月從COP28返台後，與外交部隔空交鋒，20日她將參加外交部與台灣永續能源研究基金會策劃的研討會，並分享在杜拜所見所聞，備受矚目。19日晚她與民眾黨總統候選人柯文哲首度同台受訪，強調台灣應重新思考，如何從經濟跟外交一起並肩作戰。

吳欣盈指出，台灣的外交空間從70年代退出聯合國後就開始萎縮，這是常態也是台灣必須面對的，上周四她在立法院衛環委員會質詢，據戰略與國際研究中心（CSIS）2020年報告的一個附件檔案，列出目前台灣在全世界組織中的角色，有些是正式會員、有些是非會員、有些是觀察員。

吳欣盈指出，她上周四質詢的重點是，羅列的50多個世界組織中，有個叫ADB（亞洲開發銀行），中國和台灣都是ADB的正式會員，但我們邦交國諾魯的太陽能板、碼頭卻是中國經過ADB幫忙裝的，因此質詢外交部，為什麼我們邦交國竟跟中國做這個合作？想表達的重點是，台灣應重新思考，如何從經濟跟外交一起並肩作戰，因此提出建設性批評和建議。

主持人侯乃榕問，台灣處於美中兩大強權之間，如何取得更多國際空間？吳欣盈說，以產業界來講的話，有價格接受者和價格決定者，在這個地緣政治中，台灣在中美關係下的角色是價格接受者，無法完全自主。

吳欣盈說明，中美關係若懸殊，台灣就跟美國會走近些；反之，中美關係較佳的時候，可能美國就把台灣放在一旁。因此台灣一定要提升自己的競爭力，並拓展其他二軌外交，像醫療交流、財經交流、學術交流、文化交流等，不要有以國當會員為優先條件的地方著手，從可以突破的角度先去突破。

邦交 柯文哲 聯合國

上一則

不能不講「柯政」猛於虎 趙少康批柯8年無作為

下一則

中國貿易壁壘調查確認 陳建仁：不需要做政治操作

延伸閱讀

柯文哲提金融政見 民進黨酸：自吹自擂

柯文哲提金融政見 民進黨酸：自吹自擂
吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？
吳欣盈街頭開講近全台語 群眾喊「you are the best」

吳欣盈街頭開講近全台語 群眾喊「you are the best」
財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算

「鐵達尼號」只挑172公分以下矮子臨演 導演：省了100萬預算