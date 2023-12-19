吳欣盈：台灣是中美關係下的價格接受者 無法完全自主

民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈認為台灣應提升自我競爭力，並拓展二軌外交。圖/擷取自youtube台視新聞頻道

民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈這個月從COP28返台後，與外交部隔空交鋒，20日她將參加外交部與台灣永續能源研究基金會策劃的研討會，並分享在杜拜所見所聞，備受矚目。19日晚她與民眾黨總統候選人柯文哲 首度同台受訪，強調台灣應重新思考，如何從經濟跟外交一起並肩作戰。

吳欣盈指出，台灣的外交空間從70年代退出聯合國 後就開始萎縮，這是常態也是台灣必須面對的，上周四她在立法院衛環委員會質詢，據戰略與國際研究中心（CSIS）2020年報告的一個附件檔案，列出目前台灣在全世界組織中的角色，有些是正式會員、有些是非會員、有些是觀察員。

吳欣盈指出，她上周四質詢的重點是，羅列的50多個世界組織中，有個叫ADB（亞洲開發銀行），中國和台灣都是ADB的正式會員，但我們邦交 國諾魯的太陽能板、碼頭卻是中國經過ADB幫忙裝的，因此質詢外交部，為什麼我們邦交國竟跟中國做這個合作？想表達的重點是，台灣應重新思考，如何從經濟跟外交一起並肩作戰，因此提出建設性批評和建議。

主持人侯乃榕問，台灣處於美中兩大強權之間，如何取得更多國際空間？吳欣盈說，以產業界來講的話，有價格接受者和價格決定者，在這個地緣政治中，台灣在中美關係下的角色是價格接受者，無法完全自主。

吳欣盈說明，中美關係若懸殊，台灣就跟美國會走近些；反之，中美關係較佳的時候，可能美國就把台灣放在一旁。因此台灣一定要提升自己的競爭力，並拓展其他二軌外交，像醫療交流、財經交流、學術交流、文化交流等，不要有以國當會員為優先條件的地方著手，從可以突破的角度先去突破。