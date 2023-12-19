不能不講「柯政」猛於虎 趙少康批柯8年無作為

國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗開講，並與聯合大學學生座談。學生發言踴躍，專注聽講。記者杜建重／攝影

國民黨副總統候選人趙少康 ，今天晚間到苗栗舉辦「嗆辣問題直球對決！ 趙少康、苗栗聯合大學學子有約」活動，趙少康砲火猛烈，批評柯文哲 8年施政無作為，嘲諷柯文哲的政績好比「柯政」猛於虎。

針對學生提問，若按興建社會住宅的數量來比較，是不是柯文哲的成績比侯友宜更好？對此，趙少康表示，柯文哲說他蓋了多少社會住宅，但那些不都是郝龍斌當市長時所規劃的嗎？這根本不是柯文哲自己蓋出來的。「柯文哲８年的施政成績，都還沒有侯友宜的４年好」。

趙少康指出，台北市的預算 一年有兩千多億，他不好意思講柯文哲，但柯文哲８年花了兩兆的預算做了些什麼？市區的紅線增加了378公里，搞的台北市的計程車沒有地方可以上下旅客，連木柵、景美這麼偏遠的地方都畫了紅線。

趙少康不客氣的說，這就是「苛政」，「柯政」猛於虎，柯文哲建設了什麼？一條捷運也沒有。大巨蛋花了那麼多的錢，拖了8年不能使用，這就是浪費，只因為當時就是要打弊案，還批評當時的前朝市長馬英九、郝龍斌，「不是笨蛋就是壞蛋」。

趙少康說，他真的不想批評柯文哲，要不是有同學在這邊提出來，他根本不想講，因為將來藍白還有可能合作也說不一定。