我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半百中國大媽刷抖音學走線 闖美基本沒花錢

川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙

不能不講「柯政」猛於虎 趙少康批柯8年無作為

記者杜建重／苗栗即時報導
國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗開講，並與聯合大學學生座談。學生發言踴躍，專注聽講。記者杜建重／攝影
國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗開講，並與聯合大學學生座談。學生發言踴躍，專注聽講。記者杜建重／攝影

國民黨副總統候選人趙少康，今天晚間到苗栗舉辦「嗆辣問題直球對決！ 趙少康、苗栗聯合大學學子有約」活動，趙少康砲火猛烈，批評柯文哲8年施政無作為，嘲諷柯文哲的政績好比「柯政」猛於虎。

針對學生提問，若按興建社會住宅的數量來比較，是不是柯文哲的成績比侯友宜更好？對此，趙少康表示，柯文哲說他蓋了多少社會住宅，但那些不都是郝龍斌當市長時所規劃的嗎？這根本不是柯文哲自己蓋出來的。「柯文哲８年的施政成績，都還沒有侯友宜的４年好」。

趙少康指出，台北市的預算一年有兩千多億，他不好意思講柯文哲，但柯文哲８年花了兩兆的預算做了些什麼？市區的紅線增加了378公里，搞的台北市的計程車沒有地方可以上下旅客，連木柵、景美這麼偏遠的地方都畫了紅線。

趙少康不客氣的說，這就是「苛政」，「柯政」猛於虎，柯文哲建設了什麼？一條捷運也沒有。大巨蛋花了那麼多的錢，拖了8年不能使用，這就是浪費，只因為當時就是要打弊案，還批評當時的前朝市長馬英九、郝龍斌，「不是笨蛋就是壞蛋」。

趙少康說，他真的不想批評柯文哲，要不是有同學在這邊提出來，他根本不想講，因為將來藍白還有可能合作也說不一定。

趙少康說：「我真的不想批評他，但也不能都不講話！」

國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗舉辦「嗆辣問題直球對決！」 與聯合大學學生座談...
國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗舉辦「嗆辣問題直球對決！」 與聯合大學學生座談，學生提問反應熱烈。記者杜建重／攝影
國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗開講，重砲批柯文哲八年施政無作為，嘲諷柯文哲的...
國民黨副總統候選人趙少康晚間到苗栗開講，重砲批柯文哲八年施政無作為，嘲諷柯文哲的政績好比「柯政」猛於虎。記者杜建重／攝影

柯文哲 趙少康 預算

上一則

周末凱道 侯友宜拚黃金交叉

延伸閱讀

周末凱道 侯友宜拚黃金交叉

周末凱道 侯友宜拚黃金交叉
持有農地鋪水泥停遊覽車惹議 柯文哲：明刨除回歸農地

持有農地鋪水泥停遊覽車惹議 柯文哲：明刨除回歸農地
柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理

柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理
賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決