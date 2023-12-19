持有農地鋪水泥停遊覽車惹議 柯文哲：明刨除回歸農地

民眾黨總統候選人柯文哲。記者葉信菉／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲 遭爆料，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車，被質疑現場有農地非農用情形。柯文哲今晚在KPTV網路頻道表示，該用地買來時就已經鋪設水泥，上面蓋有農舍，擔任台北市長後，都依法申報財產依法報稅 ；柯文哲強調，明天將派業者盡速把水泥刨除，回歸農地使用。

柯文哲表示：這筆土地是2008年，新竹幾位前輩醫師、也是他台大學長找了父親、父親再找柯文哲合購。其所有持份是5/24(大約1/5)，買來之後，因為柯文哲長年在台北，因此從未過問過這塊土地的使用，都由父母在管理。

柯文哲感謝太太陳佩琪都有把檔案妥善管理，所以可以迅速提出證明，「不像有些人」。既然經過釐清，這塊地確定是違規使用，所以今天下午他已經請其他地主，通知遊覽車業者今晚就把車子移走，也主動聯繫好怪手業者，明日盡速刨除水泥，回歸農地使用。

柯文哲表示，本來因為明天要進行政策記者會，這個時間應該多花時間研讀資料，但因為今天被記者問到，他還是要盡速釐清解決。

柯文哲認為，民主政治就是相互檢驗的過程，他的態度就是面對質疑 火速處理，他也反問賴清德 ，「還要迴避檢驗多久？賴皮寮怎麼辦」?