我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

持有農地鋪水泥停遊覽車惹議 柯文哲：明刨除回歸農地

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者葉信菉／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲遭爆料，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車，被質疑現場有農地非農用情形。柯文哲今晚在KPTV網路頻道表示，該用地買來時就已經鋪設水泥，上面蓋有農舍，擔任台北市長後，都依法申報財產依法報稅；柯文哲強調，明天將派業者盡速把水泥刨除，回歸農地使用。

柯文哲表示：這筆土地是2008年，新竹幾位前輩醫師、也是他台大學長找了父親、父親再找柯文哲合購。其所有持份是5/24(大約1/5)，買來之後，因為柯文哲長年在台北，因此從未過問過這塊土地的使用，都由父母在管理。

柯文哲感謝太太陳佩琪都有把檔案妥善管理，所以可以迅速提出證明，「不像有些人」。既然經過釐清，這塊地確定是違規使用，所以今天下午他已經請其他地主，通知遊覽車業者今晚就把車子移走，也主動聯繫好怪手業者，明日盡速刨除水泥，回歸農地使用。

柯文哲表示，本來因為明天要進行政策記者會，這個時間應該多花時間研讀資料，但因為今天被記者問到，他還是要盡速釐清解決。

柯文哲認為，民主政治就是相互檢驗的過程，他的態度就是面對質疑 火速處理，他也反問賴清德，「還要迴避檢驗多久？賴皮寮怎麼辦」?

柯文哲 賴清德 報稅

上一則

賴老家違建議題 國土署：廢礦區居住權非傳統違建觀念

延伸閱讀

柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理

柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理
Dcard拒提供用戶資料 選前連被搜 熱搜關鍵字有柯文哲

Dcard拒提供用戶資料 選前連被搜 熱搜關鍵字有柯文哲
賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點
柯文哲提金融政見 民進黨酸：自吹自擂

柯文哲提金融政見 民進黨酸：自吹自擂

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決