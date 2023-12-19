我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

賴老家違建議題 國土署：廢礦區居住權非傳統違建觀念

記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權。記者游明煌／攝影
副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權。記者游明煌／攝影

台灣副總統賴清德老家違建議題引起討論，今有報導傳出賴清德老家鄰居也爭取申請合法，國土管理署今發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權，目前地方已展開相關盤點工作，中央也已擬定通案處理原則，後續將會積極給予協助。

國土署指出，媒體報導新北市府也稱會「保障礦區既有居住權益」，目前地方已展開相關盤點工作，中央也已擬定通案處理原則，新北市地政局表示願意正視礦權廢止後既有居住權問題，中央表示肯定並將予以協助。

國土署表示，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，與新北市工務局所認定的傳統違建概念相反，此外，針對已廢礦地區既有居住議題，新北市政府於區域計畫及國土計畫擬定過程中，未見跨局處協助方案。

國土署指出，全國已廢礦地區為新北市佔全國最多，針對因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，更期待市府能夠積極的回應礦區民眾的需要，及適度對外說明案情。

國土署強調，中央已統籌完成礦業用地盤點，將協助地方政府儘速檢討為適當使用地，在經濟部地質調查及礦業管理中心及各縣市政府協助下，已掌握全國礦業用地土地清冊資料，並積極研議通案處理方式。

已依法編定礦業用地的土地，於礦業權廢止後，因原編定理由消失，應由縣市政府檢討變更為適當使用地類別，必要時將協助修訂相關法令規定，並適時補助縣市政府相關辦理經費，中央及地方政府會共同攜手，協助解決因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題。

賴清德

上一則

柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理

下一則

持有農地鋪水泥停遊覽車惹議 柯文哲：明刨除回歸農地

延伸閱讀

賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點

賴老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸：新打卡景點
白揭英系綠電弊案 嗆賴清德：敢不敢辦？

白揭英系綠電弊案 嗆賴清德：敢不敢辦？
侯友宜打貪 批賴清德躲總統府 弊案發生不聞問

侯友宜打貪 批賴清德躲總統府 弊案發生不聞問
記點制「依賴清德建議檢討」 交通部挨批

記點制「依賴清德建議檢討」 交通部挨批

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11

超人氣

更多 >
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決