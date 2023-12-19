台灣半導體業全球矚目 BBC探討成功歷程與秘訣

史欽泰博士。(本報系資料照)

全球晶片 年產量逾一兆枚，台灣出貨量超過一半，究竟台灣是如何成為今日業界超級巨星？英國廣播公司新聞網訪問前工研院長史欽泰等人，回顧台灣半導體業半世紀來的歷程與秘訣。

英國廣播公司新聞網（BBC News）中文網報導，1969年夏天，當時23歲的史欽泰負笈普林斯頓大學（Princeton University），當年的台北塵土飛揚、遍布灰暗的公寓大樓，擁有汽車的市民不多。相較之下，當時美國剛把人類送上月球、波音747飛機翱翔天空，經濟比蘇聯、日本、東西德及法國的經濟總和還大。

現年77歲的史欽泰博士回憶道：「當我降落美國時，我感到震驚。我心想：台灣如此貧困，我必須做些什麼來幫助它變得更好。」最終他辦到了，史欽泰後來和一群年輕有志之士，把一個出口蔗糖和T恤的島嶼轉變成電子產業霸主。

史欽泰抵達普林斯頓時，美國正展開半導體革命，當時距離諾伊斯（Robert Noyce）製造出「單石積體電路」（monolithic integrated circuit）僅過了10年時間。

畢業後的兩年內，史欽泰先在美國的企業設計記憶晶片，與此同時，台灣出口業遭受石油危機重創後，正在尋找一個新的國家產業，矽似乎是一種可能性，史欽泰認為他可以幫上忙：「我認為是時候回家了。」

1970年代末期，史欽泰加入台灣最優秀電子工程師組成的新研究實驗基地「工業技術研究院」。他和同事們在1970年代開辦實驗性工廠時，雖擁有一家美國大型電子公司授權的技術，但讓所有人驚訝的是，他們這家台灣工廠的表現青出於藍。

史欽泰指出：「產量比原來的美國無線電公司（RCA）的工廠更好，成本更低。因此，這讓政府相信，也許我們真的能做些什麼。」

台灣政府提供最初的資金，首先給了聯華電子，然後於1987年注資給往後成為全球最大晶片代工廠的台積電 。後來政府延攬曾任電子巨頭德州儀器公司（Texas Instruments）高階主管的張忠謀，現年92歲的張忠謀如今已被譽為台灣半導體產業之父。

當時張忠謀很快意識到，在既有遊戲中與美國、日本巨頭競爭會失敗，因此台積電只為他人製造晶片，而不是設計自己的晶片。這種在1987年還很少聽說的「晶圓代工模式」往後改變了整個產業格局，為台灣成為半導體龍頭鋪平道路。

且當下的時機再好不過，矽谷新一代新創公司，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）當時都沒資金建造自家的工廠，史欽泰表示：「他們當時不得不去領先的半導體公司，詢問他們是否有多餘的生產能力可供使用。但後來台積電出現了。」

BBC報導指出，全世界每年生產超過一兆枚晶片，在這一兆枚晶片中，台灣出貨量超過一半，且幾乎都是所有最先進的晶片，究竟台灣公司為何這麼擅長於此？

史欽泰告訴BBC：「我們有嶄新的機器，也有最先進的設備。我們還招聘了最優秀的工程師。即使是機械操作員也非常熟練。然後，我們不僅是引進新技術，還從我們的美國老師那裡汲取教訓，不斷進行改進。」

另一位曾在台灣一家大型電子公司工作多年的年輕人也同意，他說道：「我認為台灣公司在技術上不擅長有大突破。但他們很擅長接受別人的想法並加以改進。這可以透過反覆試驗，不斷調整細節來實現。」

這點相當重要，因為在半導體製造廠中，機器需要不斷校準。BBC形容，製造晶片是工程，但也不僅僅是工程，有些人比喻成烹飪，給兩位廚師相同食譜和材料，能力較強的廚師會做出更美味的菜。換句話說，台灣擁有一種秘制的醬汁配方。

這位不願透露姓名的年輕人認為台灣公司還有另一項優勢：「與美國的軟體工程師相比，即使在這裡最好的公司，工程師薪水也相當差。但與台灣其他行業相比，薪水還算不錯。因此，如果在大型電子公司工作幾年後，你將能夠買房、買車。你還能結婚。因此人們忍受了這一切。」

BBC報導也提到，台灣晶片製造實力，已使台灣成為美中兩國科技戰的中心。華府希望阻止台灣向中國提供先進晶片，擔心北京會利用這些晶片來加速國內的軍武及人工智慧（AI）產業發展；美國政治人物也憂心，高端晶片生產主要集中在台灣，一旦中國入侵，美國經濟將淪為人質。

BBC指出，台灣企業認為將生產作業遷離台灣缺乏經濟利益，它們只是在政治壓力下勉強這麼做。而台灣因為自身的成功遭到指責，甚至應該削弱被視為「矽盾」的產業，這樣的想法也讓台灣人感到憤慨。

史欽泰表示，那些試圖強制重組全球晶片生產的人誤解了產業成功背後的核心：「如果你看半導體的歷史，沒有哪個國家主宰這個行業，台灣可能主宰了製造業，但供應鏈 很長，它每一部分的創新都有助於行業的增長。」

對於北京能否在中國內部重建從原材料、設計到高端生產的供應鏈，史欽泰表達懷疑：「如果他們想創造一種不同的模式，我祝他們好運。因為如果你真的想要創新，你需要來自世界各地的所有人一起共事，這不是一家公司或一個國家能做到的。」

但對於像美國一樣把中國排除在外，史欽泰同樣表示懷疑。他說，「我認為那可能是一個重大的錯誤！」

史欽泰說：「回顧過往，我很幸運能見證台灣經濟的非凡成長和長時間的和平。現在我看到世界其他地方的衝突，我擔心它可能波及亞洲。我希望人們能夠珍惜我們所付出的寶貴努力，不要將其摧毀。」