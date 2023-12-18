美媒：北京升高對台灰色地帶策略 試圖影響大選

美媒報導，中國正透過「灰色地帶」策略，恫嚇和日常騷擾逐步削弱台灣戰力。示意圖。（路透）

美媒報導，中國正透過「灰色地帶」策略，恫嚇和日常騷擾逐步削弱台灣戰力。英國學者指出，中國傾向使用軍事與經濟脅迫等灰色地帶策略恐嚇台灣，試圖影響即將舉行的大選，除軍機挑釁，也包括禁止台灣商品以懲罰台灣農民。

美國全國公共電台（NPR）這篇發自台北的報導指出，分隔台灣與中國的狹長海域正出現一個不祥的新常態。在過去一年裡，北京不斷擴大對台灣的軍事壓力，但並未真正入侵，而是透過派遣軍艦與軍機在台海周邊進行更複雜的軍事演習，模擬封鎖台灣。

報導指出，安全專家將此稱為「灰色地帶」策略，以恫嚇與日常騷擾策略逐步削弱台灣戰力，又不會將美國及日本與南韓等東亞盟友捲入更廣泛的衝突。

軍事迷許耿睿（Robin Hsu）向NPR表示，他在一個空軍基地附近攔截到6次中國戰機飛行員的談話內容，他擔心台海之間溝通不良，甚至意外，可能升級為衝突。

去年8月，時任美國聯邦眾議院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台後，中國在台灣周邊的軍事活動不斷增加。

英國倫敦國王學院（King's College London）教授帕特拉諾（Alessio Patalano）指出，中國傾向使用軍事與經濟脅迫等灰色地帶策略恐嚇台灣，並試圖影響台灣即將在1月舉行的大選，這些策略包括軍機，以及禁止台灣商品以懲罰台灣農民。

前參謀總長、上將李喜明表示，中國軍隊可以依據需要演練軍事要求，甚至可以測試台灣軍方的反應能力。與此同時，台灣應對中國壓力的方法有限，因為台灣不樂見緊張局勢升高，且為維持士氣，只能被動因應這類灰色地帶挑釁。

報導指出，中國的頻繁挑釁已為對抗中國第一道防線的台灣飛行員帶來壓力。接受過F-16戰機飛行訓練的飛行員侯盛均（Hou Shengjun，音譯）在描述攔截中國軍機的過程時表示，大約只有6分鐘時間緊急升空，且隨時都有飛行員待命等候緊急升空命令。

報導指出，這些不斷升空的行動增加台灣防禦成本，也讓飛行員疲於奔命。分析人士指出，在台灣1月大選前，這樣的情況只會持續。

中興大學國際政治研究所所長、當代南亞與中東研究中心主任崔進揆指出，台灣民意或觀點可能會影響政府政策，政府政策也可能影響美中台三角關係。中國試圖透過這些日常策略恐嚇台灣選民，讓他們更加親中。

不過，截至目前為止，中國的灰色地帶策略在台灣似乎是適得其反。

裴洛西訪台後中國進行軍事演習不久，台灣民意教育基金會進行的一項民調 顯示，儘管中國軍事恫嚇，仍有超過半數受訪者支持這次訪問。只有1/3民眾反對裴洛西訪台。中央研究院近期的一項調查也發現，僅不到10%的台灣人認為中國是值得信賴的合作夥伴。