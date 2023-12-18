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最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

綠營小雞等不到大風？他曝關鍵 教「侯康配」做好1事

聯合新聞網╱即時報導
國民黨正副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。圖／聯合報系資料照
國民黨正副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。圖／聯合報系資料照

國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康推出各項政見，包含侯康貸、學貸免利息、課後照顧等，引起不少選民關注，也讓選戰更加白熱化。對此，陷入苦戰的綠營立委直喊「等不到大風！」前立委郭正亮則指出，賴清德民調只有37%，難以拉抬小雞，使明年（2024）總統選舉藍、綠差距非常小。

日前，郭正亮在《新聞大白話》節目透露，蔡英文在四年前的民調有47%，裙擺效應下便容易將其他小雞帶上來，而綠營區域立委之所以等不到大風，是因為賴清德目前民調只有35、37%，他直言「搞不好地方的區域立委民調都比你（賴清德）高！因為很多地方是PK盤，而總統是三個人在選」。

郭正亮說明，很多地方上的民進黨立委民調可能有45、46%，但賴清德只有37%，因此他認為賴很難幫區域立委們加分。他指出，這次選舉從南到北的PK盤，差5%以內的立委就超過12區。

郭正亮建議，侯友宜近期應該推出正面廣告，「你（侯友宜）批評民進黨那個已經夠了，基本盤都回來了」，並回答民眾說，為什麼選你？政黨輪替為什麼重要？及解釋政見等，開始講正能量的東西。

「他（侯友宜）要開始推正面廣告，因為你（侯友宜）要記得，你是要向民眾喊話的、向非綠陣營喊話的！」郭正亮解釋，向民眾喊話的意思是說「政黨輪替對我們大家都好、對台灣都好！」若侯友宜這時候去批評民進黨，正向能量會不夠，而且到最後可能要吸引中間選民投票，他強調「差距可能會非常小喔！」

郭正亮表示，「你（侯友宜）至少要做到一件事啦，就是你的投票率要比對手高，這大概是最重要的，大概是唯一能做的事啦！」並且要整頓各種後援會、團體，建立催票系統，做好組織工作。他直言「坦白講只剩下27天了，我們只能夠這樣去期待」，但目前已看到侯在往上走，本來領先4%，現在已經拉大到11%，所以候在新北市絕對有潛能。

侯友宜 民調 賴清德

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