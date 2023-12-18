蕭美琴：全世界都關心台海安全 台灣成功在世界上架

民進黨「護國海鯤號」巡迴全台宣傳計畫今天到桃園，民進黨總統候選人蕭美琴（左二）為民進黨桃園第一選區立委鄭運鵬（左一）造勢。（記者朱冠諭／攝影）

民進黨 「護國海鯤號」巡迴全台宣傳計畫今天到桃園，為民進黨桃園第一選區立委鄭運鵬造勢。民進黨總統候選人蕭美琴表示，這幾年她在美國拚外交也拚國安，剛到美國時，還有人把台灣誤認成泰國 ，但現在大家都知道，台灣是經濟繁榮不可或缺的一部分，世界高峰會也都關心台海安全，代表台灣已經成功在世界上架，全世界也願意跟台灣人站在一起。

「海鯤護國．青年挺台」今天在龜山區原住民族會所廣場登場，現場1700張椅子座無虛席，支持者紛紛拿衣物給蕭美琴簽名，蕭也來者不拒。

蕭美琴表示，蔡政府推國艦國造、增強國防實力有很多意義，要有實力才不會被欺負，在總統蔡英文領導下，台灣投資國防，能自己做就自己做，哪些零件需要幫忙，就透過國際關係支援，過程中證明台灣人能克服各種困難。

蕭美琴表示，前總統陳水扁時期，美國曾要賣潛艦給台灣，但因在立院卡關、沒預算只能作罷，當年如果能通過，也不用等到現在還沒有潛艦，這也是國會要過半的道理，國家要建設、進步，不要朝野對抗，事情才可以順利。

蕭美琴說，這幾年她在美國拚外交也拚國安，海鯤號代表國防自主，桃園也做很多飛彈，台灣需要國際朋友站在一起，拜登 總統開會時，各高峰會都會關心台海安全；經歷疫情，台灣經濟和馬政府時期翻倍成長，證明自己是全球經濟少不了的一塊，也有更多資源幫助弱勢、青年和長輩。

蕭美琴說，她去美國時，仍有人把泰國當台灣，但現在大家都知道，台灣是全世界經濟繁榮不可或缺的一部分，拜登上任簽的第一個貿易協定就是跟台灣，所以台灣是被肯定支持的，因為有良善、慷慨的台灣人，台灣人需要關心時，全世界也願意跟台灣人站在一起。