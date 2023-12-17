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人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

台中市一名人妻被在夜店工作的丈夫，帶到夜店包廂內，認識陳姓男子及其友人，人妻指控，在包廂喝醉後，被陳男帶往汽車旅館內性侵，不過陳否認，強調是二人合意，因當時證人都指證人妻與陳打得火熱，且人妻丈夫在夜店工作，得知人妻被性侵後，調閱夜店監視器觀看，卻沒有留下證據，一審認此案證據不足，判陳無罪。

判決指出，陳姓男子與友人在今年初前往台中市南屯區一家夜店喝酒，席間透過友人介紹，認識一名人妻，席間陳與人妻打得火熱，人妻被陳友人目擊，坐在陳大腿上有親吻、擁抱，狀似親密，隨後陳與人妻約出到汽車旅館性交，陳與人妻搭乘計程車，陳因身上沒錢，還找朋友到摩鐵支付費用，陳與人妻性交後，人妻自行步行離開摩鐵。

人妻事後指控陳男涉嫌性侵，人妻還告知在該間夜店工作的丈夫，人妻丈夫在案發後有向夜店調閱監視器，但沒有將監視器檔案留存，但人妻仍對陳男提告性侵。

陳男在警詢、偵訊，甚至是法院審理時，都否認涉案，強調與不知女子是已婚身分，與女子也是合意性交。

台中地院審理後認為，根據證人證詞，以及汽車旅館的監視器畫面，女子搭乘計程車抵達汽車旅館時，可以自行下車、站立、步行至房間，爬樓梯上樓。

法官指出，人妻丈夫在夜店工作，得知妻子告知疑遭人性侵後，有調閱夜店監視器，卻沒有留存相關證據，而當時夜店包廂內的證人都證稱，陳與女子打得火熱，有相互親吻、擁抱的舉動，難以認定女子在摩鐵有意識不清遭性侵狀況，認為證據不足，判陳無罪，仍可上訴。

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