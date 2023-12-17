再談萬里老家 賴清德：過去被政府遺忘卻被反指特權

民進黨總統候選人賴清德(右)接受年代專訪。(圖／取自臉書)

民進黨 總統候選人賴清德 再談萬里老家，他表示，他的態度是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，「不必給予我們特殊待遇，但也不要特別針對我們，依法公平就好了，這是普遍礦區民眾的想法。」他也說，過去被政府遺忘的這一群人，反而被指為特權，這是難以承受之重。

年代今晚播出賴清德接受「數字台灣」主持人謝金河專訪，謝金河提到曾經去過賴的萬里老家。賴清德說，其實就是一個偏鄉的地方，就是一個礦區，礦區的每一個房子都沒有特權，只有滿屋子的辛酸，因為在採礦的時候，被禁限建，礦權廢止之後，政府也沒有妥善處理。

賴清德說，過去被政府遺忘的這一群人，反而被指為特權，這是難以承受之重，他的態度就是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，未來他也很希望有機會能夠協助，全國還有32公頃的礦區土地，上面還有千千萬萬個住戶，「他們的居住權，我們應該來妥善給予解決。」

謝金河也提到，新加坡 總理李顯龍曾說，新加坡華人想的應該是落地生根，不是落葉歸根。賴清德說，李顯龍這席話，其實他感觸也很深，不管先來後到，認同台灣就是這塊土地的主人，民進黨就是這個理念，不分族群，大家都為這塊土地努力奉獻，讓國家能夠更好。

賴清德說，但是很可惜，就是這次選舉，理論上國家認同應該是都要一樣，那為什麼會有兩條不同的路線，「因為另外兩組人或者是背後的支持者，或是主導他們兩位背後的人，沒有做到李顯龍這樣的呼籲。他們沒有落地生根，滿腦子想要落葉歸根，忘了這塊土地曾經多年生養他們。在面對中國威脅的時候不僅僅沒有團結一致，還大聲附和，非常可惜。」

賴清德表示，未來他當總統，就是要團結台灣，不分黨派、不分族群、不分先來後到，都是這塊土地的主人，他也會建立以國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益的文化，大家團結合作，讓這塊土地上面的主人，都可以世世代代在這邊安居樂業，也讓國家可以長治久安。