象鼻岩斷裂引熱議 中國網友：歡迎台胞到桂林看象鼻山

台灣東北角象鼻岩象鼻斷裂也引起中國民眾關注，有中國網友直呼歡迎台灣民眾到廣西桂林看象鼻山。(圖取自象鼻山景區官網)

位於深奧漁港旁的知名景點象鼻岩「象鼻」斷裂除了在台灣社會掀起討論，也引起中國民眾關注，17日持續位列網路熱搜前列。多數中國網友表達還未來台看過該景點感到可惜，同時也有中國網友表示，歡迎台灣民眾到中國廣西桂林的象鼻山參觀。

綜合中國網友針對象鼻岩討論焦點有幾面向：一是感嘆大自然的變化，比如山東青島地標「石老人」在2022年因為受到風化侵蝕與雷電交加的惡劣氣候影響，導致斷頭，成為中國民眾的遺憾之一。

二是有中國民眾覺得還未曾到台灣參訪過該景點覺得遺憾，也有曾到訪過台灣的中國網友覺得幸好當時有留下最後的合影；三是有中國網友力推中國內部有關象鼻的各種景點，包括廣西桂林的「象鼻山」，江西鷹潭龍虎山景區也有「象鼻」相關景觀等等。

四是與台灣民眾提及可為當前的象鼻岩更名，有中國網友獻策，包括可更名「豬鼻岩」、「象頭岩」、「斷頭象」、「斷鼻岩」、「象鼻岩遺址」等等。

象鼻山原名灕山，位於桂林市內桃花江與灕江匯流處，山因酷似一隻站在江邊伸鼻豪飲灕江甘泉的巨象而得名，被人們稱為桂林山水的象徵。該景區屬於喀斯特地貌自然風景區，早在唐宋就成為著名遊覽勝地，有1000多年的遊覽史。

瑞芳區公所表示，象鼻岩特殊象鼻形狀的地質景觀吸引許多遊客前來拍照打卡，16日下午1時55分，受到海水長期沖蝕及自然風化，造成象鼻岩岩體象鼻部分斷裂，已失去原先神似象鼻景觀。象鼻岩斷裂引起民眾惋惜。