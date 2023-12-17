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台股超越恒生指數 賴清德：香港被中國收回失去全世界

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德接受年代專訪。(圖／取自臉書)
民進黨總統候選人賴清德接受年代專訪。(圖／取自臉書)

今年11月，台股大盤指數首度超越香港恒生指數，民進黨總統候選人賴清德接受年代「數字台灣」專訪時指出，「香港因為被中國收回去，就失去了全世界。」他也說，他相信台灣經濟會愈來愈好，更好的未來還在前面。

年代今晚播出賴清德專訪，主持人謝金河談到香港恒生指數被台股超越。賴清德說，香港恒生指數從3萬多點，一路跌跌不休，到今天已經輸給了台灣。蔡英文總統接任的時候，台股是8000多點，現在已經超過1萬7600多點，兩倍數的成長，這個也可以看得出來，香港因為被中國收回去了，就失去了全世界，但台灣一改過去前總統馬英九時代倚賴中國，

「我們有信心地團結合作，走向世界，然後我們也贏到了這樣成績，所以這個路線對錯或是好壞，不言可喻，大家都非常的清楚。」

賴清德說，他要感謝產業界，包括勞工，大家共同努力才有這個成果，但是不諱言，這幾年來，經濟成長貢獻最多、最醒目的還是國際級的產業，不管是半導體產業，ICT（資通訊）產業、精密機械等，貢獻非常大。

賴清德說，他的責任就是要讓企業加碼投資台灣，讓台灣這塊寶地能夠成為台灣產業發展的根據地，讓企業立足台灣，布局全球，產品可以行銷全世界，他期盼未來台灣的經濟可以成為日不落國，不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業，要有這種雄心壯志，不斷地去發展。當企業不斷擴張，產業也不斷成長的時候，經濟會愈來愈好。

隨後謝金河問賴，當初台積電到台南投資，賴幫忙解決了許多問題，包括水資源等。賴清德說，本來台積電想要去龍潭投資，後來撤銷這個計畫，可以看得出來，就算是地方政府而已，換人可能讓執政的態度、細節、做法不一樣，就沒有辦法滿足國際大廠台積電的需求，使台積電不得不撤出，龍潭的這個計畫可以看得出來地方政府的重要性。

賴清德 香港 台積電

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