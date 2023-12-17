5情境「中可能武力侵台」 日學者籲彰顯美日威懾力

日本安保專家宮家邦彥分析中國可能武力侵台的五種情境，並呼籲日、美定期舉辦領導層級對話，不能讓中國低估日本與美國的威懾力。兩岸關係示意圖。(路透)

日本 安保專家宮家邦彥分析中國可能武力侵台的情境包括台灣宣布獨立、中共 對軍力過度自信、共產黨 內部鬥爭、中國社會經濟問題惡化爆發民怨，以及獨裁者誤判情勢。他呼籲日、美定期舉辦領導層級對話，不能讓中國低估日本與美國的威懾力。

曾在外務省任職的宮家邦彥在「產經新聞」撰文表示，他隸屬的日本智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）上周末在東京舉行「台灣有事」的相關演習。這是2009年以來第43次舉行這類演習，有約40名國會議員、公務員、自衛官、學者、商界和媒體人士齊聚，花費一天一夜展開極具真實性的演習。

宮家表示，日本近年來雖然舉辦更多「台灣有事」相關演習，不過「台灣有事」並非一定會涉及「武力攻擊」。上周末的演習就假設中國製造各種不會發生武力攻擊的危機，從資訊戰到從經濟上施壓等方式來脅迫台灣，企圖達到「不戰而勝」的目的。

他表示，演習主辦單位根據各種資訊綜合分析，中國可能會製造日本和美國難以發動軍事行動對應的情況，創造各種既定事實來「解放」台灣。結果是中國沒有真正發動「對台灣的軍事侵略」，使得日本沒辦法展開「事態認定」的討論。

根據日本的「重要影響事態法」，台灣若遭到武力攻擊，日本會討論這是「重要影響事態」、「存亡危機事態」或「武力攻擊事態」，展開相對的應對措施。

不過，宮家也不否認中國有對台灣軍事施壓的可能性，他認為在5種情境下，中國可能侵台。首先是「台灣發表獨立宣言」，由於中國堅持主張「一個中國」原則，這是中國共產黨執政正統性的基礎，台灣如果正式表明獨立，中國將別無選擇動用武力。不過，當今的台灣政府宣布「獨立」的可能性極低。

第2個情況是「中共軍事強硬派的過度自信」。宮家表示，中國人民解放軍可能會低估美國、高估己方的軍事能力，因此向中共執政高層做出「現在發動攻擊可能成功征服台灣」的保證。

第3個情況是「共產黨內部權力鬥爭」。他表示，如果現任領導人面前出現一個強大的政敵，批評領導人的外交政策「軟弱」或「不足」，領導人會被迫採取某些反制措施。如果中國的國內經濟社會狀況惡化，共產黨內部可能再次爆發權力鬥爭。

第4種情況是「爆發民怨」。從宏觀經濟學角度來看，中國目前的經濟政策不夠充分，有房地產市場低迷、資產負債表衰退、青年失業率惡化、社會保障制度出現缺陷等問題，中國累積的民怨如果爆發，領導人可能會採取對外強硬立場，以轉移視線。

最後一種狀況則是「獨裁者誤判情勢」。宮家表示，這是最恐怖的一項情境，就像是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭，但也是發生機率最高的。

他表示，如果上述分析正確，在台灣「維持現狀」的同時，日本必須對「台灣有事」的情況做好準備。而為了實現這一目標，日美必須定期舉辦領導層級對話，不能讓中國低估日本與美國的威懾力，避免出現「獨裁者誤判」的情況。