台南人許勇鐵任蘭州副市長 曾讚許施瑯統一台灣

蘭州日報報導，蘭州市人大常委會12月15日表決，決定任命許勇鐵為該市副市長。（取材自人民網）

中共 再有台籍幹部的人事調動消息。據大陸媒體「蘭州日報」消息指出，12月15日，蘭州市17屆人大常委會第17次會議召開。經會議表決，決定任命籍貫為台灣台南的許勇鐵為該市副市長。

報導指出，許勇鐵近期以蘭州市領導的身分，先後出席11月25日、12月12日的兩場公開活動。其中，他還主持了12日舉辦的「一帶一路 」蘭州走進福州交流推介活動。許勇鐵在會上表示，蘭州和福州人文景點眾多，自然風光迥異，熱忱歡迎八方賓朋到蘭州親自感受黃河之濱的美麗。

公開資料顯示，許鐵勇於1972年1月出生於福建廈門，籍貫為台灣台南。許勇鐵為學者出身，學士與碩士就讀於廈門大學建築學院，博士班則為哈爾濱工業大學建築學院，研究方向為台灣建築現代性研究、城市建設研究。

據了解，許鐵勇於1993年1月時，加入中國共產黨。許勇鐵曾任廈門理工學院土木工程與建築系黨總支書記等職，2011年經公選出任廈門市建設與管理局副局長，踏上政治路。

據福建省委組織部發布的任前公示顯示，2020年10月，許勇鐵是中共黨員、台盟盟員，在職研究生學歷，工學博士，高級工程師、副教授。現任廈門市建設局黨團成員、副局長，擬任民主黨派省委會機關副廳長級職務。

2020年11月，許勇鐵獲增選為台盟福建省委會副會長。官網顯示，許勇鐵2009年11月加入台盟。現任台盟中央委員，福建省政協常委、省政協副秘書長，台盟福建省委會專職副主委。

此外，除了許勇鐵外，上月出任福建省副省長的江爾雄，據陸媒指出，其籍貫為台灣彰化，不過出生於福建閩清。

消息一出，在微博上引發討論，有網友留言指出，「這種沒有什麼意義，福建副省長也是籍貫台灣，事實上在大陸出生長大，本質上就是大陸人」。還有人說到，「廈門出生炒作什麼台南，要這麼炒，誰還沒個祖籍了評論區，一個個興奮雞血的，壓根不閱讀履歷」。

不過，有網友留言，開始培養人才了，「為以後做好準備」，這種安排好些年了。有人表示，「收復台灣之後，這人應當派去當台灣區 特首」。

另，有網友指出，不要小看政治上的象徵意義，一個鄉黨身分就多了一個發言的理由，「在亂局中十分有利於快速開展工作，而且未來的那個時候我方也只能接受象徵意義，真來點實質的，誰也不敢冒這個險」。

據海峽導報社報導，今年7月30日，在廈門舉行的「紀念施瑯統一台灣340周年座談會」上，許勇鐵出席致詞時表示，施瑯統一台灣，撫平了因改朝換代造成的兩岸政治傷痕，使台灣成為屏障祖國東南半壁的海上長城。

許勇鐵稱，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這個事實無從辯駁。中國人民希望和平統一，但絕不承諾放棄使用武力。施瑯統一台灣，無愧於維護國家統一的明智之舉，這對今天我們解決台灣問題仍有借鑒的現實意義。