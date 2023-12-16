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民調網站預測：賴、侯當選「機會均等」 柯機會渺茫

記者侯俐安／台北即時報導
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉。（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉。（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）

民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉，如果明天投票，民進黨賴蕭配勝率62%、國民黨侯康配勝率38%，藍綠兩組當候選人選機會皆為機會相等。民眾黨柯盈配小於1%，當選機會渺茫。

大選倒數27天，藍綠白三角督能否棄保成為關鍵。民調網站無情真實的未來預測根據11月7日至12月15日全國民調推估得票率，再以得票範圍換算勝選機率，以12月16日假設明日投票勝率。

結果顯示賴蕭配得票數可能範圍，521萬至594萬，得票率可能範圍在38%到43%；侯康配得票數可能範圍，477萬到551萬，得票率可能範圍為35%到40%，賴蕭與侯康得票率在誤差範圍內。柯盈配得票得票數可能範圍，263萬到336萬，得票率可能範圍在19%到25%。

無情真實的未來預測以可能得票率換算勝選機率，侯康配38%，賴蕭配62%。在100次選舉中，賴清德勝場趨近62次，侯友宜勝場趨近38次，柯文哲勝場趨近於零。

無情真實的未來預測將當選機會氛圍區分機會極高、機會很高、機會高、機會略高、機會均等、有機會、機會低、機會很低、機會渺茫，賴清德與侯友宜皆在機會均等範圍，柯文哲是機會渺茫。

民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉。（取材自民調...
民調網站「無情真實的未來預測」預測2024年中華民國總統副總統選舉。（取材自民調網站「無情真實的未來預測」）

民調 賴蕭配 侯康配

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