台長照中心負責人覬覦7旬老翁財產 假結婚得手40多萬

屏東一間老人長照中心負責人麥姓女子，為支配受縣府安置的7旬邱姓老翁百萬財產，偽造對方的印章向法院提出抗告，遭駁回後，再以假結婚獲邱男配偶身份，從提款機盜領40多萬元贓款，遭逮判刑。記者張已亷／攝影

屏東一間老人長照 中心負責人麥姓女子，覬覦受縣府安置的7旬邱姓老翁百萬財產，夥同曾是中心職員的李姓女子，偽造邱男的印章向法院抗告，要求排除縣政府介入邱男事務，被駁回後，再以假結婚獲得邱男配偶身份，盜領40多萬元(新台幣，下同)。經縣府告發曝光，屏東地院依偽造文書等罪判麥、李各8月、6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年，可上訴。

判決書指出，麥女在屏東縣鹽埔鄉一間老人長照中心擔任負責人，在2016年安置一名在外遊蕩、乞討的77歲邱姓男子，她明知邱男因認知功能受損、無法獨立處理法律行為及個人財產管理，於2017年被縣府宣告監護並將其財產做暫時處分，凡事與邱男有關的事務，都應通知或知會縣府處理。

麥女於2017年5月帶著邱男到郵局申請存摺掛失補發、變更印章、密碼及金融卡時，因而知道邱男有124萬元左右的存款及金融卡密碼，她為支配邱男的高額財產，與曾任職於該中心的職員李女偽造邱男的印章，於2017年6月向他人謊稱邱男不服法院的監護裁定，私自以邱男名義撰寫抗告狀，2次向法院提起民事抗告，皆遭到駁回。

麥女又想藉婚姻關係支配、管理邱男財產，就向邱男提議辦理假結婚就能脫離縣府安置，期間皆未通知縣府及邱男家屬，於2017年10月私自帶著邱男到戶政單位，完成結婚登記，並稱「結婚一事是邱男主動提出，他有跟我結婚的意思，我被他的真誠感動，所以跟他結婚」，但邱男家屬於訊問時表示，麥女騙父親只要假結婚，就可以離開長照中心，父親不是真的想結婚。

麥女更未經邱男同意，將邱男在中心受保管的身分證件、郵局存摺及金融卡等，於2017年8月至2018年10月間，持金融卡分15次，從自動提款機取得43萬6000元，供稱「是向邱男借款，有經對方同意，也有寫借據」對此，邱男家屬證稱，父親沒有寫任何借據，也沒有同意要借錢給麥女。

合議庭審酌，麥、李2女犯後坦承犯行，態度尚可，並已答應賠償邱男家屬40多萬元，雙方達成和解，兼衡2人犯罪動機、手段、智識程度、素行及家庭經濟狀況等一切情狀，依偽造文書等罪，判麥、李各8月、6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年，可上訴。