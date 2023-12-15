北京認定貿易壁壘 專家：中國報復恐逼台灣提訟WTO

貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。（路透）

中國商務部 調查認定台灣對其構成貿易壁壘，兩岸是否會走上WTO 的爭端解決程序，過去沒有先例。貿易法專家李柏青認為，若中國後續對台採取報復措施破壞原本平衡，就有可能逼台灣向WTO提訴。

兩岸同時加入世界貿易組織（WTO）以來，由於WTO下爭端解決機制（Dispute Settlement Mechanism）具主權性質，中國始終不願依循這套機制向台灣提告，以免把「台灣問題國際化」，凸顯台灣主權。

這次中國依其國內法律對台進行貿易調查，並認定台灣對中貿易限制措施構成壁壘，後續做法有三條路，一是與台灣雙邊磋商；二是啟動多邊爭端解決機制，也就是透過WTO；三是片面進行貿易報復。

曾任台灣駐WTO代表團資深法律顧問的律師李柏青向中央社表示，中國一向不太希望在國際化的WTO平台上與台灣互動，除了每5年一次的貿易政策檢討會議上，中國代表會以口頭方式關切台灣限制中國產品進口議題。

例如今年11月台灣剛完成第5次貿易政策檢討會議，據經濟部指出，中國在會中就重提前述關切，台灣則回應並未違反WTO規範。而李柏青參與過前一次貿易政策檢討會議的印象是，中國代表發言算中性，並未政治化。

台灣在WTO平台對中國採取的動作，則是針對中國片面禁止台灣鳳梨、釋迦 、蓮霧等農產品進入中國市場，曾多次在WTO相關委員會上提出「特定貿易關切」。

每當台灣農產品受打壓時，輿論也會探討是否該透過WTO爭端解決機制提告，不過正如台灣常駐WTO代表羅昌發曾在中央社專訪時所說：「面對中國，不只法律面，還有政治面的考量。」

亦即台灣若主動提告，是否可能激化兩岸緊張；若不提告，是否失去與中國溝通談判的槓桿施力機會，這讓台灣陷於兩難。無論如何，到目前為止，兩岸在WTO的互動十分有限，雙方形成一種避免「網內互打」的默契。

必須釐清的是，中國曾對台灣發動多次反傾銷調查，以及這次貿易壁壘調查，都不算WTO下的行為。李柏青解釋，兩者都是中國根據國內法採取的行動，但跟隨WTO的貿易原則。因此，若中國內部調查認定對方違反WTO規定，就可能告上WTO。

中國商務部在4月宣布將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查時，曾透過中國駐WTO代表團通知台灣代表團。對此，李柏青說明，依WTO規定，各國依據自己國內法發動調查應先通知對方政府，但由於台灣在北京無法設官方代表處，所以才出現上述由中國駐WTO代表團通知台灣代表團的常態性作法。

這次中國對台打出貿易壁壘牌，最後會不會走上WTO控告台灣，李柏青說，尚難斷言，只能說二十年多來未曾有過。

不過，若中國依其國內法「採取其他適當措施」，也就是片面對台灣貿易報復，那又會再次開啟台灣是否該將中國告上WTO的議論。

李柏青認為，若中國對台貿易制裁停留在過去的農產品，或是貿易額10億台幣程度，都還算台灣可忍受的範圍；但若像是全面性禁止台灣產品進口，「那就茲事體大，台灣不告好像也不行了」。

換言之，若中國破壞原本的平衡狀態，台灣恐須採取更強烈的行動來回應。不論中國歡不歡迎台灣總統大選的結果，若對台貿易脅迫玩得過火，甚至逼台灣告上WTO，那就會得到它最不喜歡的結局：讓台灣站上國際。