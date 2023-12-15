大選前一個月 美宣布對台軍售案

台灣總統選舉倒數一個月，美國國防安全合作局（DSCA）5日宣布，國務院批准售台戰術鏈入暨指管系統，以完善台灣的迅安系統，金額約3億美元，行政部門已通知國會。圖為F16戰機在中山高速公路戰備道進行降落操演。圖／本報資料照片

台灣總統選舉倒數一個月，美國國防安全合作局（DSCA）5日宣布，國務院 批准售台戰術鏈入暨指管系統，以完善台灣的迅安系統，金額約3億美元，行政部門已通知國會。

這是拜登 政府今年度宣布的第五筆對台軍售案。

DSCA表示，這套戰術鏈入暨指管系統將用以維持台灣迅安系統的指揮、控制、通訊及運算功能（C4）；預計將有26名美國政府人員及83名承包商代表前往台灣提供技術支援。

「迅安系統」指的是整合三軍指管提供戰場管理的系統，主要是以精簡版的Link-16鏈路，納入國軍聯合作戰指揮中心、各戰略執行層級聯戰中心，同步進行聯合作戰（聯戰）指揮管制；據媒體日前報導，F-16戰機將納迅安系統，打造對抗敵軍入侵的擊殺鏈。

DSCA表示，擬議的軍售案將透過強化台灣的作戰準備及維持現有C4及發展戰場共同圖像所需的戰術資訊安全交換能力，來提高台灣面對當前及未來威脅的能力；台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中；這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

DSCA表示，這項軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

同日，DSCA宣布對日本 至多120枚先進中程空對空飛彈（AMRAAM），價值2.24億美元。