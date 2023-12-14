台灣大選倒數 美兩岸專家：北京最佳策略是「閉嘴」

圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）

台灣選舉 倒數一個月，美國的兩岸專家們認為，假訊息將成為接下來這段期間的重要策略，建議北京最好閉嘴，否則會適得其反；此外，學者們提到，美國對台灣選舉的影響力被放大。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）14日邀請其東亞研究中心客座資深研究員、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、北卡羅萊納州戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）和史丹福大學胡佛研究中心研究員祁凱立（Kharis Templeman）對談台灣總統選舉。

卜睿哲表示，假訊息將成為選戰倒數時刻的重要手段，來自北京以及台灣內部自己散播；他說，即便北京在選舉日前兩天發表如「這場選舉是戰爭與和平的選擇」的重大聲明，他也不會驚訝，且他認為這會對台灣選民造成一些影響。

祁凱立說，通常北京想要對台灣人民傳遞訊息時，都會收到反效果，他認為北京最佳策略是閉嘴，靜待選舉結果出爐；此外，他建議國民黨的論述要跟北京作出區隔，雙方論點相似，只會讓國民黨陷入困境，與其以戰爭相要挾，若北京以經濟利益為誘因，對國民黨來說會更有利。

談到美國對台灣選舉的影響力，卜睿哲表示，台灣民眾認為，美國對台灣的繁榮非常重要，尤其前總統李登輝和陳水扁 都跟美國政府有過一段不愉快的時光，不利於台灣利益，這點的確有影響。

卜睿哲表示，但是現在，美國認為應該由台灣民眾來選擇領導人，而不是美國表現偏好，無論選出誰當總統，美國都會盡力與之合作；美國政府在2000年時的確沒做好陳水扁的當選準備，但現在美國已準備好應對任何狀況。

卜睿哲表示，對美國來說，重要的是台灣如何看待自己的利益，以及美台對於利益的定義是否重疊或趨於一致。

北京是另一個樂於解讀美國對台灣選舉影響力的一方，任雪麗說，北京相信美國有影響力，這點會讓北京拿來利用，讓美中關係複雜化。

此外，被問到台獨色彩濃厚的前總統陳水扁對民進黨總統候選人賴清德 有多少影響力時，卜睿哲說，在台灣前途決議文的基礎上，陳水扁有其影響力；從政策思考來看，賴清德更接近現任總統蔡英文，就連口號都一樣；從戰術層面觀察，陳水扁善於以進為退來取得一些想要的東西，卜睿哲說，這不太像是賴清德的作風，賴更像是願意合作和溝通的人。