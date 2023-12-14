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台灣大選倒數 美兩岸專家：北京最佳策略是「閉嘴」

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）
圖為台灣大選場合。（歐新社資料照片）

台灣選舉倒數一個月，美國的兩岸專家們認為，假訊息將成為接下來這段期間的重要策略，建議北京最好閉嘴，否則會適得其反；此外，學者們提到，美國對台灣選舉的影響力被放大。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）14日邀請其東亞研究中心客座資深研究員、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、北卡羅萊納州戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）和史丹福大學胡佛研究中心研究員祁凱立（Kharis Templeman）對談台灣總統選舉。

卜睿哲表示，假訊息將成為選戰倒數時刻的重要手段，來自北京以及台灣內部自己散播；他說，即便北京在選舉日前兩天發表如「這場選舉是戰爭與和平的選擇」的重大聲明，他也不會驚訝，且他認為這會對台灣選民造成一些影響。

祁凱立說，通常北京想要對台灣人民傳遞訊息時，都會收到反效果，他認為北京最佳策略是閉嘴，靜待選舉結果出爐；此外，他建議國民黨的論述要跟北京作出區隔，雙方論點相似，只會讓國民黨陷入困境，與其以戰爭相要挾，若北京以經濟利益為誘因，對國民黨來說會更有利。

談到美國對台灣選舉的影響力，卜睿哲表示，台灣民眾認為，美國對台灣的繁榮非常重要，尤其前總統李登輝和陳水扁都跟美國政府有過一段不愉快的時光，不利於台灣利益，這點的確有影響。

卜睿哲表示，但是現在，美國認為應該由台灣民眾來選擇領導人，而不是美國表現偏好，無論選出誰當總統，美國都會盡力與之合作；美國政府在2000年時的確沒做好陳水扁的當選準備，但現在美國已準備好應對任何狀況。

卜睿哲表示，對美國來說，重要的是台灣如何看待自己的利益，以及美台對於利益的定義是否重疊或趨於一致。

北京是另一個樂於解讀美國對台灣選舉影響力的一方，任雪麗說，北京相信美國有影響力，這點會讓北京拿來利用，讓美中關係複雜化。

此外，被問到台獨色彩濃厚的前總統陳水扁對民進黨總統候選人賴清德有多少影響力時，卜睿哲說，在台灣前途決議文的基礎上，陳水扁有其影響力；從政策思考來看，賴清德更接近現任總統蔡英文，就連口號都一樣；從戰術層面觀察，陳水扁善於以進為退來取得一些想要的東西，卜睿哲說，這不太像是賴清德的作風，賴更像是願意合作和溝通的人。

陳水扁 台灣選舉 賴清德

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