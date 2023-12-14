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台總統選舉短兵相接 藍綠在美雜誌打筆仗

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為台灣役男操練情形。(本報資料照片)
圖為台灣役男操練情形。(本報資料照片)

台灣總統選舉下月13日舉行，藍綠兩黨代表本月在外交家雜誌（The Diplomat）打筆仗；民進黨主攻國民黨副總統候選人趙少康的兩岸路線親中，國民黨反擊控民進黨扭曲，重申國民黨總統候選人侯友宜的國安戰略。

民進黨國際部主任趙怡翔月初投書指，侯友宜在邀請趙少康出任副手時，在原本的國防政策上做了退讓和妥協，侯同意回到徵兵期4個月的主張；且趙少康向來主張，台灣不應該跟中國對抗，因為美國不值得信任；未來侯友宜也會委派趙少康，參與外交、兩岸和國防的重要決策。

趙怡翔說，若侯趙當選，將徹底重塑台灣的國際地位，讓台灣越發孤立和分裂，且依賴北京的善意。

國民黨國際部義務助理主任沈正浩14日投書表示，趙怡翔刻意扭曲國民黨對義務役役期的立場，也誤導了全球想要了解這項議題的讀者，令人遺憾。

沈正浩表示，侯友宜9月訪問美國時，對美國政府官員和學者清楚表態，承諾國民黨政府會持續投資包含嚇阻能力在內的強大國防。

沈正皓稱，民進黨的國防政策缺乏整體戰略藍圖，對整體防衛動員的理解過於淺薄，不僅無力解決留營率直線下降的問題，不務實的徵兵計畫還嚴重影響志願役和義務役軍人。

蔡英文總統去年底宣布，自2024年起，義務役期從現有4個月延長為1年。

沈正皓表示，民進黨延長義務役役期，但缺乏扎實的訓練計畫，短期內看不出戰力的大幅提升；且義務役士兵報到前還要歷經漫長等待期，這點民進黨政府也始終沒解決。

侯友宜本月提出其國防外交政見，秉持強建國防與嚇阻戰爭的原則，打造精銳國軍；侯拋出加碼百億預算為志願役每月加薪萬元、就職十個月內公布中華民國國家安全戰略，以及透過十大建設打造可恃嚇阻戰力等。

國民黨 民進黨 侯友宜

上一則

去年赴海外工作台灣人逾47萬 中國占比最多美國居次

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