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蕭美琴談蔡英文賴清德關係 「沒有死敵相處得非常好」

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨副總統候選人蕭美琴(中)。(本報系資料照)
民進黨副總統候選人蕭美琴(中)。(本報系資料照)

民進黨副總統候選人蕭美琴今天說，每個人都有自己的個性，有些人的交情比較好，有些人的性格比較合，而蔡英文總統沒有所謂的死敵，她就是包容力非常大的人，當初會邀請副總統賴清德作為搭擋，就是希望建立好的合作關係，沒有外界想像的問題。

蕭美琴晚間接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，談及民進黨總統候選人賴清德，蕭美琴回憶，他們兩人已經認識超過20年，首次見面是在2001年1月13日，後來賴清德要轉戰台南市長，因為空出區域立委的席次，「那時候本來曾經建議我，不然就去選他那區」。

蕭美琴透露，賴清德常說他們情同兄妹，對人相當尊重，為人也很客氣，就是有點相敬如賓，但是他是非常認真的人，對於每件事情的細節，都要弄得非常清楚，「他是也相當堅持的一個人，同時也算滿溫暖的人。」

主持人黃暐瀚詢問，蕭美琴曾經接收蔡英文的衣服，如果跟賴清德是情同兄弟，是否跟蔡英文是情同姐妹。蕭美琴笑說，「也可以這樣講」，因為自己跟蔡英文也認識很久，「她要傳承給我的事情很多，那衣服是最容易傳承的一件事，一方面也是很環保。」

蕭美琴還說，蔡英文送給她的衣服，自己都會稍微改小，「她喜歡穿很寬鬆的，是她故意穿得寬，可是我覺得我穿太寬」，雖然現在體重增加了不少，不過因為她們的身高差不多，所以就接收很多來自蔡英文的衣服。

話鋒一轉，談及蔡英文與賴清德的關係，蕭美琴表示，每個人都有自己的個性，有些人交情好一點，有些人個性比較吻合，這個社會本來就是這樣，以蔡英文的個性來說，沒有所謂的死敵，她就是包容力非常大的人，當初會邀請賴清德作為搭擋，就是希望建立很好的合作關係，所以沒有外界想像的很多問題，兩人相處得非常好。

蕭美琴舉例，蔡英文跟行政院前院長蘇貞昌，過去也有過競爭關係，但是看到護國4年以來，雙方的合作默契非常好，相互分工也處理得很好。

蕭美琴指出，自己跟賴清德過去是好朋友，比較沒有工作關係，後來她擔任駐美代表，必須要向蔡英文報告事情，不過從這次參與選戰工作以來，自己跟賴清德的合作默契非常好，「我並沒有覺得他跟蔡總統之間，有什麼樣的問題，還是需要什麼調解或怎麼樣，這些都是外面的想像，我自己並沒有這樣的感受。」

蕭美琴說，蔡英文常跟大家講競合關係，就是競爭也要合作，對於黨內曾經競爭過的對象，例如賴清德跟蘇貞昌，他們也都可以合作，就像蘇貞昌今年出書，講述跟蔡英文從過去主從關係，到後來變成總統院長的關係，其實也都合作得很好，而這就是蔡英文的本事跟特色。

蔡英文 賴清德 民進黨

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