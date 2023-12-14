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趙少康：侯康配落後賴蕭配約3個百分點 何來功高震主

中央社台北14日電
國民黨副總統候選人趙少康接受「館長」陳之漢專訪，再被問到辭不辭中廣董事長，趙少康當場表示，民進黨總統候選人賴清德拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。(截自誰來Talk館YouTube直播)
國民黨副總統候選人趙少康接受「館長」陳之漢專訪，再被問到辭不辭中廣董事長，趙少康當場表示，民進黨總統候選人賴清德拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。(截自誰來Talk館YouTube直播)

國民黨副總統參選人趙少康今天指出，他綜合評估認為，侯康配還差賴蕭配2至3個百分點，在民調落後下，何來功高震主，贏才是硬道理；他還說，若賴清德拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。

趙少康今天晚間接受「館長」陳之漢的網路專訪，針對國民黨主席朱立倫13日在中常會說侯康配已與賴蕭配黃金交叉，領先0.8個百分點。趙少康指出，朱立倫每天都做民調，但美麗島電子報的民調是侯康配輸，TVBS昨天做的還差3個百分點，加上別的媒體做的民調，他綜合起來看認為，大概還差賴蕭配2至3個百分點。

趙少康指出，在民調落後情況下，居然還說他功高震主，現在要贏才是硬道理，沒有贏、震什麼主，不要跟他講什麼震主不震主，國民黨總統參選人侯友宜既然找他出來，他就是兩肋插刀，在所不惜，一定要把這選舉拚贏。

談到侯友宜提出40歲青年購屋免頭期款，且最高可貸款到新台幣1500萬元（約為48萬美元），遭質疑是圖利建商。趙少康表示，沒有一個政策是百分之百完美，現在要關切的是年輕人不容易買房子，至於建商如果賺錢，那就抽稅繳稅；不要怕百工百業賺錢，如果有賺錢，合法繳稅對國家也是好事。

至於是否辭去中廣董事長職務，趙少康說，台灣是法治國家，依法該怎麼做就怎麼做，依法他不需要辭，身分認定是黨公職就要辭；他如當選副總統，就職那天就要辭，且法律也沒規定競選需要請假，但他已請假、已經超越法律。

趙少康指出，若要講辭去董事長，那賴清德萬里的房子是違建、該不該拆，「如果賴清德拆他本來就該拆的違建，我就辭本來不應該辭的中廣董事長」。

趙少康 民調 賴清德

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