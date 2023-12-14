蕭美琴：台灣必須做好風險控管 知道何時高調何時低調

民進黨副總統候選人蕭美琴接受鏡電視專訪，談及兩岸互動，認為台灣必須做好風險控管。(圖本報系資料照)

民進黨副總統候選人蕭美琴接受鏡電視的專訪，針對兩岸政策，她表示，台灣也必須要做好風險控管，包括釋出的訊息，以及知道什麼時候該高調，什麼時候該低調。

蕭美琴說，台灣當然希望與國際友人，以及重要、有影響力的人士站在一起，包括美國議長等，不過對岸可能會因此做出比較不理性的情緒性、具有風險的作為，所以台灣也必須要做好風險控管。

她指出，風險控管包括台灣自己所釋出的訊息，像是前眾院 議長裴洛西來台也說，她不是要改變美國的政策，其用意是要來維護現狀，讓台灣人知道他們不孤單。

另外，蕭美琴也說，台灣在活動的安排和規畫上，她這幾年也學到重要的處事之道，就是什麼時候該低調，什麼時候才要高調，什麼時候要柔軟，什麼時候要強硬。她說，這有很多力量在拉扯，必須要找到對台灣最妥適、最具平衡感的一個支點，以此繼續來推動台美關係。

至於眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）與台總統蔡英文 在美國會面，曾傳出麥卡錫曾規畫來台，但最後沒有成行，蕭美琴說，麥卡錫一直很有興趣到台灣，但他那時候剛選上議長不久，是經過好幾輪投票才當選，考量到美國政壇的情況，再加上他選上後其實也很忙、國會議程很多。

蕭美琴說，他確有表達過想要訪台的意願，但那時候雙方接觸之後認為，蔡英文剛好也要出訪友邦，雙方利用這樣子的一個機會來促成互動，這都是有一定的默契。