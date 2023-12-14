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蕭美琴分享「戰貓」哲學：台灣溫暖可愛但招惹不得

中央社台北14日綜合外電報導
民進黨台灣副總統參選人蕭美琴（圖）10日南下高雄市合體黨籍立委參選人拚選情，下午現身大魯閣楠梓館並在館內練習揮棒，不時露出燦爛笑容。（中央社）
民進黨台灣副總統參選人蕭美琴（圖）10日南下高雄市合體黨籍立委參選人拚選情，下午現身大魯閣楠梓館並在館內練習揮棒，不時露出燦爛笑容。（中央社）

英國「經濟學人」以「蕭美琴是台灣戰貓」為題，刊登民主進步黨副總統參選人蕭美琴專訪。她說，台灣將繼續結盟並增強國防，「就像貓一樣，我們可以溫暖可愛，但不要惹我們」。

蕭美琴12日接受經濟學人（The Economist）週刊專訪，談到在華府政壇和美中關係動盪年代代表台灣所面臨的挑戰。她同時闡述自己強化台灣國際地位務實作風的「戰貓外交」願景，藉以抗衡中國好鬥「戰狼」。

被問到代表「不被承認的」（unrecognised）台灣，面臨中國施壓和跨越黨派界線的駐美代表工作面臨何種挑戰時，蕭美琴首先強調，她不想用「不被承認的」這個字。

她說：「我們處在非常獨特的國際處境下，絕無僅有的獨特處境。但是台灣無疑也因為我們的民主和經濟成就備受肯定，這讓我們引以為傲…這是為台灣尋求擴大支持的重要基礎。」

蕭美琴表示，台灣的獨特處境也會帶來一些挑戰，「我們必須要有創意、必須非常務實而且有彈性。其他國家視為理所當然、符合傳統與慣例的外交層面未必適用於台灣。我們必須找出可行且務實的途徑。我一直設法找出台灣最能發揮的場合，以找到這樣的空間」。

養了4隻貓的蕭美琴被問到駐美期間如何抗衡中國戰狼外交時說，除了可愛、敏捷、靈活之外，「貓可在非常微妙之處保持平衡」、「即使腳步輕柔，牠們仍能找出最正確的防衛位置」，此外也「不能強迫貓做牠們不想做的事」。

中國對台灣的打壓無所不在。蕭美琴說：「我們會留心中國總要耍脾氣，但是我相信全世界對此知之甚稔。許多國際友人也跟我們一起設法克服這種壓力，尋找讓台灣對國際體系作出建設性貢獻的適當方式」。

談到對美關係時，蕭美琴表示，在美國，兩黨都有不應讓台灣陷入孤立無援的強烈共識，台灣面臨的巨大壓力已成為全球議題。她指出，美國總統拜登已在諸多國際場合重申，台灣海峽的和平穩定是全球繁榮不可或缺的一部分，這也是在華府政壇廣獲認同的觀點。

蕭美琴指出，在國防和安全層面上，台灣與夥伴之間的關係至少有3個不同面向。

首先是提升台灣的自身能力並強化公共防衛意志。她說：「期待他人伸出援手之前，我們自己必須具備堅定的（防衛）意志，我認為這很重要。」蕭美琴舉例說，總統蔡英文致力增加國防預算並延長義務役時間，「這些都是複雜的政治決定」。

第二個面向是對美關係。蕭美琴說，台灣和美國有1979年「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）這個法律架構，讓華府有協助台灣自衛的空間，軍購是其中的一環，「這方面，我們不管在形式上或實質上都已取得進展」。

她說，除了數十年以來每隔幾年就有的包裹式軍售案，「現在也有針對我們的需求進行即時審查的例行性做法」。蕭美琴表示，為加速相關程序，美方也做出了重大改革，「因此台灣可以採購我們需要的其他系統」。

其他已取得進展的面向還包括她所謂「寧願少說多做的領域」，其中顯而易見的部分如美國的立法和國會倡議，這也包括支持台美國防夥伴關係的新工具「總統撥款權」（presidential drawdown authority）和「外國軍事融資」（foreign military financing）。

她說：「這些都有助強化『台灣關係法』支持的緊密安全夥伴關係。」

華府 台灣關係法 拜登

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