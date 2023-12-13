學生問是否辭中廣董事長 趙少康：你越逼我越不會

「政治進入大學2.0–青年與副總統候選人座談」13日晚間繼續在政大進行，由國民黨副總統參選人趙少康（後）出席與青年交流，當與會者提問時，趙少康專注傾聽。（中央社）

國民黨 台灣副總統參選人趙少康 今天到政大與學生座談，被問及要不要宣布辭去中廣董事長時說，他已請假，電視節目也不主持，已超越法律。他說，最不肯在任何人脅迫下做任何事，「我要不要辭職我自己會決定」、「你越逼我越不會」。

趙少康今天晚間到政治大學與學生對談。學生詢問，既然有勝選決心，要不要宣布放棄中廣董事長，這個問題也引起現場學生鼓譟。

趙少康說，要依法行政，廣電法規定很清楚，有公職、黨職不可擔任媒體董事長，他現在是參選人，中廣職務已請假，電視節目也不主持，已超越法律規定，「我這人最不願、也最不肯在任何人脅迫下做任何事，我要不要辭職我自己會決定，但我不是被你們逼的」、「你越逼我越不會」。

趙少康強調，他沒違法，至於將來會不會辭職，當選是一定要辭，選舉前也難講，只是他不會在這裡宣布辭職。

針對轉型正義看法與展望。趙少康說，他沒資格要228受難者家屬原諒，要不要原諒是對方決定，過去發生這些事希望將來不要再發生，但事實上還是一再重複，而民進黨現在做法不是轉型正義，只是鬥爭國民黨。他支持轉型正義，但不是像民進黨這樣的做法，國民黨執政絕對不會做這樣的事情。

近期國民黨總統參選人侯友宜拋出青年購屋貸款 免付頭期款、貸款額度最高新台幣1500萬元（約為48萬美元）政見，被專家質疑年輕人5年後每月負擔會很重。

趙少康說，會推出這政見是因為頭期款最讓年輕人最頭痛，至於5年後負擔變重，「但是你買了一個房子，那個房子是你的」，也可以量力而為，不一定要買到1500萬的房子，先做財務規畫，且後來或許還會成家，夫妻薪水相加會變比較多。