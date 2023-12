美國會圖書館保存電影名冊 台灣電影囍宴入選

音樂劇《囍宴》初始創作首演於2003年,改編自國際導演李安1993年的經典電影。(圖:華文音樂劇提供)

美國國會圖書館 今天公布2023年25部收錄於國家電影名冊的影片名單,包括「小鬼當家」、「魔鬼終結者2」及「阿波羅13號」等經典電影,台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。

國家電影名冊(National Film Registry)是美國國家電影保護局(National Film Preservation Board,NFPB)指定保存在國會圖書館(Library of Congress)的電影列表。

美國國家電影保護局自1988年成立以來,每年會選錄25部電影,這些影片因為其歷史、文化和美學貢獻而獲選。

今年入選的有「小姐與流氓」(Lady and the Tramp)、「小鬼當家」(Home Alone)、「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)、「自由之心」(12 Years a Slave)、「聖誕夜驚魂」(The Nightmare Before Christmas)及「阿波羅13號」(Apollo 13)等25部經典電影。

台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。根據美國國會圖書館網頁介紹,李安是榮獲奧斯卡 金像獎的導演,「囍宴」是他的第二部電影,是1993年上映的愛情喜劇。

「囍宴」講述一名旅居美國的台灣同性戀男子,為了讓他在台灣的家庭開心,娶了一位來自中國上海的非法移民 女畫家。

根據美國國會圖書館介紹,李安曾表示,這部作品今日仍讓他想起年輕時對製作電影的熱情。