美國會圖書館保存電影名冊 台灣電影囍宴入選

音樂劇《囍宴》初始創作首演於2003年，改編自國際導演李安1993年的經典電影。（圖：華文音樂劇提供）

美國國會圖書館 今天公布2023年25部收錄於國家電影名冊的影片名單，包括「小鬼當家」、「魔鬼終結者2」及「阿波羅13號」等經典電影，台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。

國家電影名冊（National Film Registry）是美國國家電影保護局（National Film Preservation Board,NFPB）指定保存在國會圖書館（Library of Congress）的電影列表。

美國國家電影保護局自1988年成立以來，每年會選錄25部電影，這些影片因為其歷史、文化和美學貢獻而獲選。

今年入選的有「小姐與流氓」（Lady and the Tramp）、「小鬼當家」（Home Alone）、「魔鬼終結者2」（Terminator 2: Judgment Day）、「自由之心」（12 Years a Slave）、「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas）及「阿波羅13號」（Apollo 13）等25部經典電影。

台灣名導李安的電影「囍宴」也選錄其中。根據美國國會圖書館網頁介紹，李安是榮獲奧斯卡 金像獎的導演，「囍宴」是他的第二部電影，是1993年上映的愛情喜劇。

「囍宴」講述一名旅居美國的台灣同性戀男子，為了讓他在台灣的家庭開心，娶了一位來自中國上海的非法移民 女畫家。

根據美國國會圖書館介紹，李安曾表示，這部作品今日仍讓他想起年輕時對製作電影的熱情。