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黃國昌批侯友宜不敢請辭 籲選民讓侯回去當新北市長

中央社新北市13日電
民眾黨不分區立委被提名人黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨不分區立委被提名人黃國昌。記者陳正興／攝影

民眾黨不分區立委參選人黃國昌今天抨擊，國民黨正副總統參選人侯友宜趙少康不敢辭新北市長和中廣董事長，他呼籲期待政黨輪替的公民，用選票讓侯友宜、趙少康回去當新北市長和中廣董事長。

民眾黨不分區立委參選人黃國昌、張啟楷、徐瑞希今天舉行媒體改革政見記者會，並提出應盡速制定反媒體壟斷法、嚴禁黨政黑手介入公共媒體；另一方面，政府應支持內容產業、獎勵優質影音。

國民黨副總統參選人趙少康因未請辭中廣職務，外界關注是否違反黨政軍條款。媒體會後詢問黃國昌如何看待。

黃國昌表示，法律規定和政治人物自我要求不同，例如台北市府文化局長蔡詩萍就任即請辭廣播節目主持人，並找他擔任代班主持人，後來他因投入716凱道遊行籌備，也主動向廣播電台請辭。

黃國昌批評，如果趙少康要拿現行法規不完備作為擋箭牌，相信社會都看在眼裡。

他說，侯友宜與趙少康的競選團隊，根本沒有決心想要改變這個國家，因為一個不辭新北市長，一個不辭中廣董事長，「他們心裡面在打什麼算盤，大家看不出來嗎？」

黃國昌抨擊，侯友宜的競選團隊根本沒有破釜沉舟的決心改變國家，他呼籲所有希望政黨輪替的公民，用選票讓侯友宜回去當新北市長，讓趙少康回去當中廣董事長，並讓民眾黨總統參選人柯文哲的團隊組成用人唯才的聯合政府。

徐瑞希表示，她之所以第一時間沒辭去公視董事，是因為想等到12月21日公共電視開董事會時，當面請公視董事不要再當橡皮圖章，並要求董事會當場解聘她。

徐瑞希說，文化部後來指出公廣董事要以最高道德標準自律，她體認到無法在體制內直球對決，只好放棄在體制內抗爭、辭去公視董事，並到體制外闡述台灣媒體如何改革。

此外，民眾黨近來持續批評民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，不過賴清德競選總部主任委員姚立明昨天回應，把受委屈的人當做特權，他只有兩個字「殘忍」可以形容。

黃國昌表示，他雖能理解姚立明此番言論的立場，但無法同意內容，因為賴清德是在2003年擔任立委時興建萬里老家2層樓建物，當時中央政府、台北縣都是民進黨執政，為何當時不去推動改變，且沒有依法申報公務人員財產，「請問他（賴清德）是什麼制度的受害者？」

黃國昌表示，若賴清德企圖用各種方法模糊焦點，不僅無法解決問題，只會加深人民的反感跟不信任。

趙少康 賴清德 侯友宜

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