不畏懼統戰 趙少康：積極進取讓對岸看見台灣優點

國民黨副總統候選人趙少康今晚赴政大演講，學生提問大陸對台統戰，大陸邀請我國基層村里長訪陸，進行認知作戰。趙少康表示，台灣不應怕大陸，我方應採積極進取，讓大陸看到台灣的優點，認為應在陸實施台灣制度。(記者胡經周／攝影)

國民黨 副總統候選人趙少康 今晚赴政大演講，學生提問中國對台統戰。趙少康表示，台灣不應怕大陸，我方應採積極進取，讓大陸看到台灣的優點，認為應在陸實施台灣制度。

趙少康表示，他相信大陸對台灣做各種工作會無所不用其極，同樣的我方也會對大陸做很多地下工作，只有兩種方式，一種是阻擋，另一種是我方也做。他看到好像邀請一些基層的村里長去大陸訪問之類的，當然可以說是認知作戰，但如果說大陸有信心邀台灣的村里長去，為什麼不能邀大陸更多的基層幹部來到台灣來？照理講是大陸怕我方，不是我方怕大陸，他對台灣民主很有信心。真的要完全阻擋是不可能的，但他的意思是我方做得更積極，讓大陸看到台灣的優點好處， 讓這些大陸人、基層幹部到台灣來以後，更認為在大陸應該實施台灣的制度。

趙少康指出，統戰叫做統一聯合戰線，台灣覺得統戰是個很可怕的名稱，大陸還有統戰部，是指結合所有可以結合的力量，大陸會結合所有可以結合的力量，我方為什麼不可以？他一直覺得，我方應採取的是進取的態度，怎麼會怕共產制度？毛澤東取得大陸的頭30年一窮二白，搞得一塌糊塗，直到鄧小平改革開放，生產力爆發，共產制度是違反人性、不可能成功的，全世界沒有一個共產國家是成功的。大陸之所以成功，是因為大陸現在實施的是已經修正過的，很像資本主義的共產制度，大陸的共產制度就一黨專政、沒有選舉，經濟制度已經不是，所以大陸經濟能夠起來。

趙少康強調，台灣不只是經濟，政治上完全民主，台灣要有信心，將來台灣跟大陸講「你不管我，我不管你」，各自發展，可能可以看到一個大而強的中國，也希望看到一個小而美的台灣。