吳欣盈街頭開講近全台語 群眾喊「you are the best」

台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈、不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌等人今晚在天母SOGO廣場舉辦開講。主辦單位估計，現場支持群眾約一千五百人。(記者歐陽良盈/攝影)

台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈、不分區立委候選人黃珊珊、黃國昌等人今晚在天母SOGO廣場舉辦開講。吳欣盈壓軸演說，一上場就用台語和支持者互動，提出她在立法院力推的數位醫療等議題，最後和黃國昌、黃珊珊等人在台上和台下支持者合唱民眾黨競選歌曲。

吳欣盈開講說，她日前去杜拜參加會議，今天上午六點才剛抵台，上午都在立法院衛環委員會主持會議，討論退休金 議題；中午跟民眾黨總統候選人柯文哲、外國朋友吃飯，討論歐盟投資 等議題，接著馬不停蹄準備周五在政大的演講，一直到晚上參加開講。她上台就有支持者大喊「You are the best!」，她靦腆用麥克風回說「謝謝」。

吳欣盈表示，不管行程多滿，一定要到現場和大家見面，她提到「數位醫療發展條例」，指台灣現在有七百多萬人，固定每三個月要去一次醫院領慢性藥，若修法，可以幫助慢性病患者和家屬，拿藥更方便也更節省時間。

吳欣盈說，台灣如果和世界接軌，一半的問題都會解決，要想辦法接上數位順風車，讓台灣經濟翻轉，找到AI、數位等新的護國神山，才能吸引各種外資來台，讓台灣成為半導體王國外，也能在其他領域占有一席之地。

黃國昌出場前，群眾大喊「Ｄ槽！Ｄ槽」！」他說，自己想參與的不是傳統選舉，傳統靠的是銀袋和組織，2024大選不是一場傳統的選舉，有更重要的意義和使命，他要參與的是一場公民運動；在這場公民活動中，要回被執政黨背棄的國會改革、司法改革、媒體改革、居住正義。