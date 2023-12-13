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駁親中說 趙少康：民進黨執政8年 台灣多了什麼主權？

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今晚赴政大演講，接受學生提問，問到兩岸關係議題。趙少康直球對決，當場表示他跟國民黨總統候選人侯友宜都不親中，也批民進黨執政8年，台灣多了什麼主權？(記者胡經周／攝影)
國民黨副總統候選人趙少康今晚赴政大演講，接受學生提問，問到兩岸關係議題。趙少康直球對決，當場表示他跟國民黨總統候選人侯友宜都不親中，也批民進黨執政8年，台灣多了什麼主權？(記者胡經周／攝影)

國民黨台灣副總統候選人趙少康今晚赴政大演講，接受學生提問，問到兩岸關係議題。趙少康直球對決，當場表示他跟國民黨總統候選人侯友宜都不親中，也批民進黨執政8年，台灣多了什麼主權？

趙少康說，民進黨總統候選人賴清德在立法院說自己是台獨工作者，且一輩子不改，如果真是這樣，那他佩服賴，但賴為了選舉而變。賴清德是民進黨主席，就把台獨黨綱廢除或凍結。兩岸很複雜，如果不是美國，過去70年台灣早被大陸拿去，所以軍事上靠美國，但得依靠大陸市場。台灣既然處在這個位置上，應該是左右逢源，民進黨的策略是親美反中，國民黨的策略是親美合中。「合」沒有「反」強烈，就打成親中，親什麼中。

趙少康表示，他離開國民黨30年，我前年才回去，本來想選黨主席，改造國民黨，他當時也是看不慣才走的。侯友宜沒有那麼國民黨，事實上也是這樣，他們都不是傳統LKK的國民黨。國民黨可能有些人也許跟北京關係比較好，他不知道，那是個人，但他跟侯友宜都不會。侯友宜在嘉義長大，爸爸在市場賣豬肉，侯怎麼會是一個親中的人？

趙少康更說，他從事公職時，從未用公職身分訪問大陸，有去大陸都是參觀景點，從來沒有跟大陸政治人物接觸。有次他在鳳凰主持，他還講說他不喜歡共產黨，被勸說不要老是公開講討厭共產黨。他強調，喜歡就喜歡，不喜歡就不喜歡，制度不一樣，但他喜不喜歡不重要，美國總統拜登喜不喜歡大陸國家主席習近平也不重要，還是得溝通，兩岸之間還是得溝通。兩岸之間就是和平不打仗最重要，大陸最在意的是獨立，大陸沒有信心，他也不懂為何沒有信心，就像男問女、女問男「你愛不愛我」，沒信心才每天問。

趙少康指出，台灣可跟大陸表態不獨立，但是大陸要給台灣什麼？大陸一窮二白時，不是台商幫忙？大陸什麼都不懂，沒有資金、技術，不會開工廠，沒有國際貿易的知識，統統是台商教的。軍事上很清楚，共機不要再過越中線，甚至我方要派軍事觀察員，對岸的飛彈、兵力都要有意義的減少，台灣怕大陸打過來，所以要派人觀察，大陸不可派，因為台灣沒有要打大陸，這就是大陸要讓台灣。

趙少康也提出三道防線，源頭打擊，大陸沿海很多基地，也必須要有足夠的火力，一旦動武要源頭打擊，海上殲滅。

趙少康提到，侯友宜是第一個去跟大陸談判的，當時發生千島湖事件，兩岸互打犯罪，抓犯罪者。所以一定要維持台灣的利益，既要維持台灣的和平，也要維護台灣的主權。民進黨常批國民黨沒有主權，民進黨執政八年，多了什麼主權，丟了9個邦交國，民進黨少了9個當大使的機會，吃了萊豬也沒進CPTPP，也進不了國際組織。前總統馬英九執政，丟了什麼主權？

國民黨 趙少康 民進黨

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