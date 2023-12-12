明年再投民進黨？蕭美琴：民進黨執政比前朝亮眼

由政大學生會、政大學生議會主辦的「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」今天邀請民進黨副總統候選人蕭美琴（左二）出席演講，蕭美琴表示當年她是立法院第一個提出同婚法案的立委。記者胡經周／攝影

民進黨 副總統候選人蕭美琴今受邀至政治大學演講，有學生提問如何說服大家再投民進黨？蕭美琴說，民進黨執政不是完美，但是是最好的 （we are the best, but we are not perfect），認為民進黨政府8年的執政成績，比前一個8年的成績更為亮眼。

蕭美琴表示，坦言說確實還有很多問題仍待解決，尚未得到改善，民進黨執政雖創下一些亮眼的數據，但這些數據對年輕人來說可能比較無感，並詢問現場學生有沒有買股票。她表示，像是股市的漲幅超越了香港、GDP成長為亞洲四小龍之首等，就可能離大家很遙遠，而民眾所面臨的問題，並沒有獲得立即性的解決。

她表示，例如蔡政府在任內已經調高基本工資 8次，現在也已經通過最低工資法來提高對民眾的保障，但她也承認，基本工資不足以提供大家的生活，而薪資就必須要看產業結構面的調整。她說，有些人很急，想要看到立即性的成果，但認為民進黨執政的表現，經年累月之後可以看得出來，8年執政的成績，比過去8年更為亮眼。

至於被問及她擔任賴清德 的副手，是否有為選情加分，她則說，有沒有加分要等到明年1月13日才知道，也認為自已要改進的地方很多，她也持續在修正自己、在改變。

蕭美琴感性的說，她在社會歷經滄桑之後，個性也有所調整，認為自己以前比較衝，甚至對抗性比較強，比較喜歡吵架，但現在認為團結更為重要，尤其在面臨挑戰的時候。她說，凝聚共識比對抗還要重要。

蕭美琴說，民進黨總統候選人賴清德之所以會選她，應該是希望借重她在國際領域，在都會、農村、國外都有過歷練，盼借重這樣的背景與他一起努力。她說，選舉不是件容易的事，但她也是身經百戰，可能人生的歷練就是要準備這一刻，雖然她從來沒有預期會到這一刻，她感謝很多人給她機會，也很願意跟大家一起努力，來為大家來承擔。