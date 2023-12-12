歐洲議會籲簽歐台供應鏈協定 歐盟要台先移市場障礙

歐洲議會大會熱議歐盟與台灣經貿關係，圖為歐盟執行委員會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（路透資料照）

歐洲議會大會今天熱議歐盟 與台灣經貿關係，多位議員輪番要求執委會與台灣洽簽供應鏈 韌性協定，不過執委會副主席迴避此議，反強調台灣應盡快移除離岸風電和農產品的市場准入障礙。

歐洲議會（European parliament）大會將於13日表決一份最新的挺台決議，決議文要求歐洲聯盟（EU）行政機構「盡快展開與台灣（洽簽）供應鏈韌性協定的作業」。

表決前的12日上午，議會要求歐盟執行委員會（European Commission）負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）到大會報告歐台經貿投資 關係進展與障礙，並答覆議會貿易委員會的事前書面提問。

他首先指出，因台灣與歐盟都是自由市場、民主體制，一般而言貿易障礙低，不過仍有兩個歐洲企業進入台灣市場的障礙，一是投資離岸風電的在地自製率要求（local content requirement），二是農產加工食品進入台灣市場的檢疫障礙，特別是肉類。

其次，議會要他回答如何在地緣政治情勢下與台灣互相增進韌性，他表示2022年雙方經貿對話層次已提升到部長級，議題也從貿易擴大到經濟安全，例如對外來直接投資（FDI）的監管、經貿制裁合作和軍民兩用產品的出口管制等。

議會也要求他答覆歐台洽簽供應鏈韌性協定的可能性。杜姆布羅夫斯基斯未正面回答，只說此事涵蓋執委會的許多部門，包括貿易署、成長署、經濟署、農業署和對外事務部（EEAS）等。

最後一題是問他歐台經貿關係進展的時間表。他說，歐盟與台灣在所有領域都保持溝通，每年舉行經貿對話；他期待台灣移除前述兩項貿易及投資障礙，這會是明年雙方對話的重點，「現在是台灣展現願意處理我們所關切事項的時候」。

不過多位議員隨後的發言，顯示不滿執委會對與台灣洽簽雙邊協定的保守迴避立場。

西班牙籍的皮尼羅（Inma Rodriguez Pinero）說，與台灣的關係對歐洲綠能轉型極為重要，她向杜姆布羅夫斯基斯喊話：「你是否聽到議會對與台灣簽定供應鏈韌性協定的堅定要求？」

法國籍的維德倫（Marie-Pierre Vedrenne）指出，「台灣是關鍵地區裡的關鍵國家，只因為與我們有相同的價值而受到（中國）脅迫」，她不解為何歐盟與其他國家經貿往來成長可換得經貿協定，而台歐間貿易大幅進展卻沒有相同待遇。

德國籍的挺台大將包瑞翰（Reinhard Butikofer）直言，確實台灣那一邊也有「回家作業」要做，即杜姆布羅夫斯基斯所提的市場障礙，但例如歐盟與日本間已有經濟夥伴關係協定，歐台卻沒有任何協定。

包瑞翰強調，貿易和穩定性需合併考慮，「我們需要一個與台灣的供應鏈韌性協定，不只為了貿易的好處，還有穩定的好處，執委會不應懷疑這點」。

荷蘭籍議員胡西凡（Michiel Hoogeveen）則提醒，歐盟與台灣的關係不應誤用在擔心中國反應的框架下。

瑞典籍的卡森布蘿（Karin Karlsbro）表示，歐盟與台灣有許多共同性，歐台雙邊協定可「向北京傳達清楚訊息」，也就是歐盟要與誰建立貿易關係不容中國干涉。

也有幾位議員將話題延伸到支持台灣的國際參與。例如比利時籍馮安蘭（Kathleen Van Brempt）認為，在地緣政治情勢下，歐盟應該打「多邊牌」，而台灣在此有關鍵角色可扮演。

斯洛伐克籍議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）強調台灣是歐盟在經濟及捍衛民主上的戰略性夥伴，應協助台灣參與多邊組織如世界衛生大會（WHA），他主張歐盟與中國的高峰會應談及此議。

立陶宛籍的馬茲利斯（Liudas Mažylis）也說，台灣受苦於「一中政策」，歐盟應支持台灣在多邊組織中的代表權。