傳緬北6名台籍詐騙犯遭送中國 台外交部：持續查證

台外交部發言人劉永健。 (本報系資料照)

緬甸 北部發生軍政府與武裝組織交戰，並傳出有6名台籍電信詐騙犯被捕後移交中國。台外交部今天表示，駐處與警政署仍在積極查證中，倘經查證屬實，台警政署將透過兩岸機制協助國人返國。

台外交部發言人劉永健今天在例行記者會表示，據駐緬甸代表處掌握，緬甸北部戰亂地區並無台商，也沒有居住在當地的國人。

至於與詐騙園區有關而受困滯留當地的台灣人，台外交部再度呼籲滯留當地台灣人主動與駐緬甸代表處聯繫，以便駐處提供協助。據掌握最新資訊，台駐緬甸代表處迄今已協助151人返國。

劉永健表示，先前有關6名台灣人被捕後移交中國的報導，由於目前緬甸北部情勢緊張，動亂仍持續，且對外交通中斷，通訊也時斷時續，加上當地為少數民族自治區，不屬於中央政府，因此駐處查證確實面臨相當挑戰。

劉永健說，駐處仍積極持續透過當地僑團或NGO組織協助查證，但目前沒有更新資料可以提供。另一方面，台內政部 警政署也持續透過管道查證中，倘經查證屬實，台警政署將透過兩岸機制協助國人返國。

劉永健表示，台灣作為擁護自由、民主及和平等普世價值的國家，對緬甸動盪情勢表達關切，並呼籲緬甸各方理性對話，支持依據東協相關共識，和平解決政治紛爭，盡早舉辦各方均能平等參與的民主選舉，讓動盪的局勢及早落幕，以恢復緬甸民主進程。