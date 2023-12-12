蕭美琴：兩岸維持現狀未必滿意 卻是最大公約數

由政大學生會、政大學生議會主辦的「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」今天邀請民進黨副總統候選人蕭美琴出席演講。記者胡經周／攝影

民進黨 副總統候選人蕭美琴今受邀至政治大學演講，被學生問及在兩岸關係上的立場，她表示，兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，也普遍獲得台灣民意的支持，也呼籲其他候選人應該提出如何維持現狀的主張。

蕭美琴說，在台灣歷史的演變過程裡面，在她成長的年代，台獨還是有一點禁忌的話題，在她還是學生的年紀，是到了美國的學校讀書，才讀到台灣被禁的書籍，可見在上一代的成長過程中，和今日所面臨的資訊環境是非常不一樣。

對於兩岸關係，蕭美琴說，蔡英文總統曾提出，現在的國際環境裡，就是維持現狀的概念，民進黨總統候選人賴清德也多次提出，維持現狀是國際社會的最大公約數，雖然維持現狀未必是滿意的狀態，像是對於對岸就不是滿意的狀態。她指出，中國希望將台灣變成香港 的一國兩制，而香港是我們所不能接受的狀態。

蕭美琴說，唯有維持現狀，保持台海的和平穩定，才能爭取更多國際友人的支持，而國際社會對台灣的支持也愈來愈強，如美國拜登 總統與日本、韓國，或G7會談，在共同聲明中都會多加一句說，台海和平安全是國際社會繁榮不可或缺的一部分。

蕭美琴說，大家所在意的也是兩岸和平穩定的狀態如何持續下去，但無論是對岸，或政治對手都會找到分化社會的語言。她認為，蔡政府執政就是在尋求最大的公約數，並認為台灣民意有8成支持維持現狀，她呼籲其他候選人也需要為維持現狀提出自己的主張。