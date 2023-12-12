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台選舉最後決戰月 中間選票兵家必爭

本報系記者／連線即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左三）日前出席立委參選人蔡壁如（左四）競選總部成立大會，進場時受到民眾夾道歡迎。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左三）日前出席立委參選人蔡壁如（左四）競選總部成立大會，進場時受到民眾夾道歡迎。記者葉信菉／攝影

前言：台灣2024大選倒數31天，聯合報推出選聞專刊，鎖定當前最夯的總統選舉及立委選戰焦點議題、每日戰情快報、專家觀選、選戰幕後，提供讀者第一手報導。

大選決戰31天，藍綠白空戰激烈攻防，陸戰造勢陸續拚場，中間選票成3家必爭之地。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康分進合擊，侯今起鎖定濁水溪以南展開密集車掃；民進黨總統候選人賴清德競總規畫「美德環台拼圖」4天3夜全台環島；民眾黨總統候選人柯文哲發出「孫子兵法」動員令，號召年輕人多與家中長輩對話，1人拉5票，說明柯政見跟理念。

藍白合破局後「3藍」本土藍、韓粉藍、知識藍歸隊，藍營打團結牌，侯全國後援會總會長王金平12日邀曾挺鴻海創辦人郭台銘的藍營議長餐敘，完成「地方藍」最後拼圖，雲林縣前縣長張榮味會後說，郭應會在關鍵時刻為侯站台。

侯康加速往前衝，不過南部選票仍有拓票空間，侯友宜13日起展開19天車掃行程，13、14日前進澎湖、高雄、後天雲林，有14天會在中南部，將以流利台語向中南部長者說明他的老農津貼、老人健保排富等政見。趙少康強化鞏固北部選票，鎖定年輕選民，將有多場校園演講、節目專訪與脫口秀，兩人將在15場大型造勢合體。

決戰時刻，賴清德將重心放回基本盤，加強陸戰固票，21至24日全台環島拼字，賴將與支持者共同拼出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣」、「台灣WIN得美」等字樣，首站從宜蘭起跑，全台繞一圈並夜宿當地，最後回到雙北，力拚國會過半。

民進黨副總統候選人蕭美琴以年輕人、女性為重點輔選區域，選前最後一周「賴蕭配」將全台大車掃，除全力鞏固基本盤，也盼催出中間選民。至於空戰文宣，賴競辦主打降低色彩、黨中央主打對藍營仇恨動員，分進合擊。

柯文哲空戰推出自製頻道KPTV，透過多元主題希望突破同溫層。陸戰部分，柯文哲展開廟口開講、市場拜票、造勢活動，維持柯文哲聲量與熱度。民眾黨本周末將啟動7場大造勢活動，首場16日在台南舉辦。

柯陣營希望穩定住年輕族群選票優勢，同時透過年輕票優勢發起「客廳革命」，用孫子兵法和爺奶等長輩溝通說服，讓年輕人成為柯文哲最有利的樁腳，擴大不同族群支持。

國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康11月底台南市競選總部成立，現場上萬熱情支...
國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康11月底台南市競選總部成立，現場上萬熱情支持者揮舞國旗，氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影
賴清德11月底出席許淑華造勢晚會時，台下支持者歡聲雷動。記者蘇健忠／攝影
賴清德11月底出席許淑華造勢晚會時，台下支持者歡聲雷動。記者蘇健忠／攝影

柯文哲 賴清德 侯友宜

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