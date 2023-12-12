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柯文哲最後出「這招」選情恐急轉 他說藍綠都會怕

聯合新聞網／ 即時報導
柯文哲。(聯合報系資料照／記者林俊良攝影)
柯文哲。(聯合報系資料照／記者林俊良攝影)

2024總統大選進入倒計時，《美麗島電子報》9日公布第86波追蹤民調，賴蕭配下滑2.7個百分點跌至37.8%，侯康配爬升至32.6%，藍綠差距再次縮小，柯盈配支持度獲17.3%持續回升中。對此，前立委郭正亮11日表示，若藍、綠民調確實如《美麗島電子報》統計差距不大，柯文哲如果在最後喊出「全力鞏固不分區」，並鼓勵選民分裂投票的話，郭直言，「兩個候選人都會怕這一招」。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲自稱深綠，他了解自己現有的選票有兩種，一種是本身就是柯粉的中間選民，一種是從綠過來，藍的基本上都回流了，「因為柯文哲的支持者本來就綠的，稍微比藍的多一點，但有些中間選民真的就是變成柯粉，他講他是深綠就是為了把他的票維持住」。

相比他黨造勢聲浪大，民眾黨略顯單薄，郭正亮提到，由於柯文哲無法像藍綠一樣辦理大場面拚搏，所以柯決定再度回到KPTV，利用FB的基本粉絲左右開攻，「如果有人回應就可以占到媒體版面，我覺得他的策略就是這樣，在這個交火的過程當中就可以那邊得一分，這邊得一分」。

郭正亮接著指出，支持民眾黨的選民，原始動機就是不喜歡藍綠兩大黨，若能喚起民眾對藍綠兩大黨的記憶，柯的票就回來了，不過藍綠兩大黨對此暸若指掌，因此對柯文哲採取冷處理。郭正亮也坦言，「藍綠都不知道怎麼惹他，惹了之後也不知道會不會惹怒柯文哲的選民，導致選民使用報復式投票」。

郭正亮舉例，由於不了解柯文哲的最終手段，若是柯最後喊出要「全力鞏固不分區」，郭直言，「這句話暗示性很重，就是鼓勵你的人去做分裂投票，這兩個候選人如果如《美麗島電子報》的民調一樣，差距沒那麼大，兩個候選人都會怕最後這一招」。

柯文哲 民調 台灣選舉

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