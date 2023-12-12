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侯友宜為大巨蛋酸柯 賴辦：國民黨也是歷史共業一員

記者丘采薇／台北即時報導
賴清德全國競選總部主委姚立明（左）、發言人戴瑋姍（右）舉行「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（記者邱德祥／攝影）
賴清德全國競選總部主委姚立明（左）、發言人戴瑋姍（右）舉行「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（記者邱德祥／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜最近為了台北大巨蛋酸民眾黨總統候選人柯文哲，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今天指出，大巨蛋在台北市前市長郝龍斌時代的簽約，是多麽圖利遠雄、圖利財團，國民黨也是大巨蛋歷史共業的其中一員，但侯友宜不但不自我檢討，反而還罵柯文哲，把責任推出去，毫無反省之意。

戴瑋姍也特別舉出新北市重大工程拖延案例，她說，包含捷運三鶯線通車延至2025年、捷運汐東線更是延宕20年、新北市社會住宅決標數近兩年掛「0」、新北美術館假開幕真延宕，造成許多參觀民眾受傷。侯友宜心裡沒有人民，只有假政績，甚至拿新北美術館預算來做競選相關置入性行銷，不應該拿人民荷包為自己競選做加分。

戴瑋姍也說，侯友宜跟柯文哲都喜歡把錯都推給中央政府，「好事自己拿，壞事中央扛」，並再次鄭重呼籲「自己的問題自己扛」。

戴瑋姍說，上周桃檢起訴「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓，檢方認為此案嚴重影響社會安寧，且為轉移社會輿論焦點，以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立及不安，請求從重量刑。國民黨和民眾黨之前鋪天蓋地攻擊執政黨，結果在被踢爆是自導自演後，很有默契同時噤聲、裝沒事，也不見柯文哲出來譴責國民黨，「藍白互相寄生，有利合無利分」，都只是為了自己的政治利益在算計，根本就不是為了人民，這樣的政治人物適合領導台灣嗎？

國民黨 侯友宜 柯文哲

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