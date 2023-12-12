侯友宜為大巨蛋酸柯 賴辦：國民黨也是歷史共業一員

賴清德全國競選總部主委姚立明（左）、發言人戴瑋姍（右）舉行「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 總統候選人侯友宜 最近為了台北大巨蛋酸民眾黨總統候選人柯文哲 ，民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍今天指出，大巨蛋在台北市前市長郝龍斌時代的簽約，是多麽圖利遠雄、圖利財團，國民黨也是大巨蛋歷史共業的其中一員，但侯友宜不但不自我檢討，反而還罵柯文哲，把責任推出去，毫無反省之意。

戴瑋姍也特別舉出新北市重大工程拖延案例，她說，包含捷運三鶯線通車延至2025年、捷運汐東線更是延宕20年、新北市社會住宅決標數近兩年掛「0」、新北美術館假開幕真延宕，造成許多參觀民眾受傷。侯友宜心裡沒有人民，只有假政績，甚至拿新北美術館預算來做競選相關置入性行銷，不應該拿人民荷包為自己競選做加分。

戴瑋姍也說，侯友宜跟柯文哲都喜歡把錯都推給中央政府，「好事自己拿，壞事中央扛」，並再次鄭重呼籲「自己的問題自己扛」。

戴瑋姍說，上周桃檢起訴「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓，檢方認為此案嚴重影響社會安寧，且為轉移社會輿論焦點，以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立及不安，請求從重量刑。國民黨和民眾黨之前鋪天蓋地攻擊執政黨，結果在被踢爆是自導自演後，很有默契同時噤聲、裝沒事，也不見柯文哲出來譴責國民黨，「藍白互相寄生，有利合無利分」，都只是為了自己的政治利益在算計，根本就不是為了人民，這樣的政治人物適合領導台灣嗎？