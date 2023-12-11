黃國昌批新潮流貪腐 民進黨：盡快接下王義川辯論戰帖

民進黨發言人林楚茵。記者黃義書／攝影

民眾黨不分區立委候選人黃國昌今天說，民進黨 新潮流集團，要民進黨總統參選人 賴清德 出來面對。民進黨發言人林楚茵表示，黃國昌不要只會躲在民眾黨開記者會取暖，一再迴避民進黨不分區立委參選人王義川的辯論戰帖，如果訴求打貪腐，請黃國昌盡快跟王義川辯論，題目就是白色是不是容易髒的顏色。

林楚茵說，新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，還涉入坐名車跑行程、住豪宅等不當利益，全黨大護貪，請問黃國昌也挺高虹安嗎？

林楚茵表示，黃國昌應該先面對自己黨內的貪腐問題，因為民眾黨才是真正的貪腐溫床，黨紀不嚴明，全黨只聽柯文哲 一人指令，導致一籮筐的貪腐都是柯友友，不僅涉嫌詐領助理費遭起訴的高虹安，還有柯文哲的十二門徒，包括民眾黨社會力主任陳亞麟遭貪污罪起訴；甚至是利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜，請問黃國昌，白色是不是容易變髒的顏色？

林楚茵說，如果黃國昌對貪腐議題這麼有興趣，應該高標準一致，先好好說清楚高虹安的貪腐劣行，而不是手指著別人，卻永遠不檢討自己。黃國昌面對民眾黨涉貪的高虹安、陳亞麟及陳信瑜，先嚴明黨紀，自辦查明，然後接受王義川的辯論邀約，不要淪為怯戰的戰神。