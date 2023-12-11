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黃國昌狂打賴萬里老家 姚立明：沒有東西可以打了

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明。圖／聯合報系資料照
民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明。圖／聯合報系資料照

針對在野黨質疑民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議，賴清德全國競選總部主委姚立明今天說，因為沒有東西可以打了，賴清德本質正派，不但不會有粉色，也不可能有黑色，說話也誠實，有什麼可打？

姚立明接受廣播節目專訪，他表示，對手本來還想打台南88槍案，後來發現根本就不搭不上賴清德。賴清德老家是錯誤政策的受害者，把受害者當作特權，本身就不厚道，扭轉黑白，當地居民不想有所有權狀，完完整整的改建權利嗎？憑什麼居民在那裡安身立命兩三代，政府不給權利。

姚立明說，全台灣有好多塊礦區三四十年不能改建，政府沒有好好規畫，幫助以前的弱勢族群，給予房產概念，現在反指是違建，鋪水泥擋颱風這樣也不行嗎？

姚立明表示，對手的確是沒有東西打，抓到一個東西窮追猛打，如果新北市政府認定為違建要拆，賴清德會拆，但現在邊上一堆鄰居怎麼辦，總不能要賴清德跟鄰居說全部都要拆吧，這個問題就繼續讓他們打吧，看打到什麼時候累。

姚立明說，把賴清德老家跟國民黨立委馬文君占用國土違建案連接在一起，這是對手的目的，賴陣營需要好好面對，好好說明，可是他一點都不覺得這是弊案，或要先處理的事請，這是需要政府處理。

賴清德 國民黨 民進黨

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