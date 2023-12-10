男經理偷吃2女下屬 正宮告狀小四夫 小三不滿「被劈腿」反告性侵

知名半導體公司劉姓課經理先後外遇郭姓、王姓女下屬，郭女不滿劉移情別戀，申訴遭性騷擾，公司調查後決議不成立並停聘她，郭女提起訴訟。一審郭女遭判敗訴。圖為台灣高等法院。（記者王宏舜／攝影）

台灣一家知名半導體公司的劉姓課經理先後外遇郭姓、王姓女下屬，劉妻發現他劈腿，向同為課經理的王女先生告狀，桃園地方法院判劉賠王夫8萬元（台幣，下同，約2528美元）。郭女不滿劉移情別戀，申訴遭性騷擾 ，公司調查後決議不成立並停聘她，郭女提確認雇傭關係存在訴訟，要求公司按月給付11.6萬（約3666美元）月薪與獎金。一審認為郭女挾怨報復，判敗訴，台灣高等法院駁回她上訴。

法院調閱劉與郭女的對話，竟有「劉：妳剛剛下面是出水的嗎？郭女：那個很有fu」、「劉：還是妳要上車吃個香蕉再下班、算了、吃香蕉更久；郭女：超大一個」、「劉：謝謝妳那一天、在我射了之後還幫我含、還想再一次」，根本是兩個已婚夫妻的感情糾紛。

出軌的郭姓女子是公司的「品質保證資深工程師」，2007年起即受雇，每月月薪有11萬6037元，每年還有兩個月的年終獎金、三節獎金等。戴綠帽的郭夫曾獲全國模範警察殊榮，月薪7萬元，2021年他陪郭女到公司廠區喧鬧，要找劉理論，還兩度把車子放在停車場入口，因他是警察、可能配用武器，人心惶惶。郭夫控劉濫用職務機會命令妻子性交，公司未盡管理監督之責，提告要求劉和公司賠償他240萬元，高院 已判劉賠償50萬元確定。

劉姓課經理2021年8月離婚，同年12月月薪17萬的工作也沒了。

郭女提告表示，直屬長官常藉權勢分配不合理的工作，並冒犯、冷落、孤立她，折損她的工作自信心也帶來壓力，因此2021年11月7

日向公司提出申訴，但同年12月27日除收到調查結果的通知，竟也收到終止聘雇通知，說她違反工作規則、道德準則和忠誠義務。郭女認為公司沒具體說明是違反那些規定，2022年1月間她向人資部門表示要提出勞務但遭拒，認為開除不合法。

郭女說，2019年7月她的劉姓直屬主管就一直說服她「建立肉體關係」，她提出申訴案是將遭直屬長官不當對待的實情告知公司、主張自身權益，公司卻在調查後開除她，是變相懲罰員工。她說，沒有教唆老公和公司保全衝突，公司不能以她老公影響公司秩序而說她違反相關規章。

另外，郭女也辯稱因劉指示將超時加班的時數調整於他日申報，以支領與實際加班時數相同的加班費，她無溢領意圖。

公司抗辯，在接獲申訴案後召集性騷擾申訴處理委員會調查，赫然發現郭女和同樣已婚的劉姓課經理長期親暱互動，還在辦公場所性交，甚至討論如何維持婚外情。劉妻因發現丈夫出軌，劉為挽救婚姻而和郭女討論，郭女才知還有「小四」存在，基於報復而提出不實申訴，卻隱匿兩人性關係，因此性平會才認定性騷擾不成立。

劉曾向郭女表示可以虛報、浮報加班費以支應到摩鐵「開房間」的費用，公司調查發現至少有13筆虛報加班費紀錄，根本是詐騙。

桃園地院發現郭女自陳「劉告訴我他很欣賞我也很喜歡我，才希望跟我有這樣的關係發展，他也一直說他有特別照顧我，所以我的工作表現或是績效才會這麼好…劉2021年1月突然跟我說不想再繼續這樣的關係，我跟他說我們還是可以像原本朋友關係，但他告訴我他公私分明，然後開始把我當成是一般同事對待，這讓我感覺像是被欺騙或玩弄」，足見她自願與劉婚外情，劉並未威脅或利誘，郭女見劉與另一名女同事過從甚密而深覺感情遭騙，無法排除她挾怨申訴。

一審認為郭女利用公司性騷擾申訴制度對劉報復，行為不當，公司依勞基法第12條第1項第4款規定終止勞動契約於法有據，判郭女敗訴。郭女上訴高院，高院仍不採納，判上訴駁回。