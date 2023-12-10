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陳菊：今天得到人權不代表永遠擁有 要非常珍惜

記者丘采薇／台北即時報導
國家人權委員會主委陳菊。(台監察院提供)
國家人權委員會主委陳菊。(台監察院提供)

國家人權委員會今天舉辦「人權75設計起舞Color Our Rights」2023人權海報設計競賽頒獎典禮，主委陳菊開幕致詞時表示，感謝所有參賽者用熱血參與人權理念的推廣，今天得到人權，不代表永遠擁有，要非常珍惜；期盼未來的台灣人民都活在沒有恐懼、人權種子不斷茁壯的社會。

陳菊指出，這是人權會舉辦第2屆人權海報設計競賽，今年也是世界人權宣言75周年的大日子。回顧1979年的此時，高雄正在準備火把、布條與標語等，向當權者訴求要人權。但是卻發生當權者與人民的衝突。感謝許多台灣人民不畏戒嚴體制，從1949到1987年，共同努力與犧牲奮鬥走到今天，如今台灣的民主評比在亞洲名列前矛，希望大家繼續共同守護得來不易的民主成就。

陳菊表示，聯合國在1948年通過的「世界人權宣言」經過75年後，所傳遞人權及平等的意義，仍然是目前面臨許多新興人權議題挑戰非常實用的人權指引，更是奠定世界和平的基礎。

關於人權海報的設計競賽，陳菊指出，這不僅是藝術上的評比，更重要的是將人權議題融入藝術，透過藝術創作吸引更多人來關注、藉由藝術賦予「世界人權宣言」新的詮釋，難度非常高。

陳菊強調，十分感動，看到愈來愈多新生代創作者關心生活周遭的人權議題，也關注國際上的重大人權事件。為了持續推廣用創意與藝術傳遞人權理念，承諾在她任內將持續每年辦下去。

監察院說，本屆參賽作品915件，經過評審團層層討論用心評分，36件作品脫穎而出。頒獎典禮分別揭曉學生組與社會組的金、銀、銅獎、佳作以及網路最佳人氣票選獎，金獎最高獨得20萬元。

監察院表示，社會組金獎得主施盈廷，海報主題為「Speak out! Metoo warriors!」，凸顯近年「MeToo」運動，鼓勵受害者勇敢說出自己的故事。

施盈廷表示，感謝國家人權委員會舉辦這個比賽，也感謝評審的肯定，更感謝陳菊等民主前輩，在過去的犧牲貢獻，讓台灣享有今天的民主。

監察院說，學生組金獎得主許雯婷就讀樹德科技大學視覺傳達系，海報主題為「Cyberbullying Hurts」，詮釋網路不經意的留言，成為暴力的劊子手的嚴重性。許雯婷也表示，感謝評審委員給她的肯定，也很感謝指導老師給她的指導。

聯合國

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