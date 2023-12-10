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美麗島事件44周年 賴清德：盡最大力量團結台灣社會

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德(前綠衣者)與副手搭擋蕭美琴(中右白衣者)。)(賴清德競選總部提供)
民進黨總統參選人賴清德(前綠衣者)與副手搭擋蕭美琴(中右白衣者)。)(賴清德競選總部提供)

今天是世界人權日，也是美麗島事件44周年。民進黨總統參選人賴清德在臉書表示，未來，他和副手搭擋蕭美琴會用最大力量，團結整個台灣社會，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，即便艱辛，一起在正確的道路上前行。

賴清德說，1979年12月10日，發生了對台灣民主有重要影響的美麗島事件 。當時美麗島雜誌社的民主前輩，用希望與熱情組織群眾進行遊行，用決心與氣魄訴求民主與自由。改變了台灣、感動了世界。在一代又一代人，前仆後繼的努力之下，終於用民主的力量，推翻威權獨裁的高牆，成功走到如今的民主自由。

賴清德表示，如今的台灣，已經是世界一股良善的力量，「我們有能力為國際社會做出貢獻。我們也時刻提醒自己，唯有真相才能帶來和解。藉由反省過去歷史，能夠讓我們不要重蹈覆轍，也更能夠進一步團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。」

賴清德說，自台總統蔡英文上任後，成立「國家人權博物館」、「促進轉型正義委員會」，並在監察院成立「國家人權委員會」，落實憲法對人權的維護。去年9月，由行政院主持的「推動轉型正義會報」正式召開，督導各部會進行轉型正義。立法院也於近日，三讀通過「政治檔案條例」修法，促進真相揭露，為轉型正義工程補上一塊關鍵的拼圖。

賴清德說，台灣在追求人權的道路上，雖然曾經跌跌撞撞，但因為生活在這塊土地的人們，在艱難的路途上，手牽手地支持著彼此，才走過威權歷史的黑暗長夜。未來他和蕭美琴會用最大力量，團結整個台灣社會，一起在正確的道路上前行。

賴清德 博物館 蔡英文

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