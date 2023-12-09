接受NBC專訪 侯友宜：台灣未來由2300萬人決定

侯友宜接受NBC專訪。圖／侯友宜競選辦公室

國民黨總統參選人侯友宜 今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪表示，台灣的未來由台灣2300萬人決定，兩岸之間的歧異必須用和平方式解決，中共從沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際幻想。

侯友宜競選辦公室今天發出新聞稿表示，侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康 ，今天在緊湊的輔選行程中，先後接受美國國家廣播公司新聞網的專訪。

對於NBC記者問及目前兩岸關係，以及來自對岸日趨明顯的壓力，有無具體想法來改善關係並降低緊張局勢；侯友宜表示，台灣的未來，由台灣2300萬人來決定，兩岸之間的歧異，必須用和平的方式來解決，中共從來沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際的幻想。

侯友宜指出，中華民國 是一個主權獨立的國家，會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，也就是維持嚇阻的實力，並且依據中華民國憲法，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。

至於美台關係，侯友宜表示，美國是長期支持台灣的最重要盟友，美國對台灣的軍售，或是雙方的軍事合作與交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係，一定會持續並且深化；特別是美國近來積極倡議的「印太經濟架構」，台灣身為地區的一份子，一定會善盡責任，希望美國能夠協助台灣共同參與，以及其他區域性的經濟整合倡議。

對於兩岸的未來發展，趙少康指出，和平是唯一的選擇，和平必須要以實力做後盾，台灣的防衛實力，需要美國的支持和協助，而民主，則是台灣面對中國，最重要也是最好的武器。

趙少康說，尤其是兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，中方很難向中國民眾解釋，為何民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國，台灣的民主發展，一定會對中國有所影響。