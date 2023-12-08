藍頻攻擊萬里老家 賴清德見故鄉師長親友哽咽落淚

民進黨總統參選人賴清德今天接連赴金山與故鄉萬里為黨籍立委賴品妤站台。針對萬里老家遭不斷抹黑攻擊，他回到故鄉看到親友、師長當場哽咽並表示，並沒有忘記自己的根在萬里。記者游明煌／攝影

距離大選投票僅剩36天，民進黨 總統參選人賴清德 今天接連赴金山與故鄉萬里為黨籍立委賴品妤站台。針對萬里老家遭不斷抹黑攻擊，他回到故鄉看到親友、師長當場哽咽並表示，並沒有忘記自己的根在萬里。

賴清德傍晚接連到金山、萬里與立委賴品妤一同造勢，在老家萬里的活動現場，一旁剛好是母校萬里國中、國小，其中國中老師夫婦、小學同學、姑姑、表兄妹都到場，賴清德當場流下眼淚，同一時間，加油聲不斷

賴清德哽咽表示，他在萬里出生長大，賴家的根則是在金山，很謝謝故鄉各位老師、親朋好友的幫忙與支持，從政二、三十年來，他從未忘記自己的家鄉在萬里，今日很開心能回到故鄉，懇請故鄉長輩愛屋及烏、惜花連盆，繼續栽培他與立委賴品妤繼續為大家服務。

對於國民黨 及國民黨立委接連質疑新北萬里老家是「既存違建」且涉逃漏稅，賴清德晚間播出的「新聞面對面」專訪中也正面回擊，他強調，老家是位於礦區的房子，該處的房子沒有一間有特權，反而是滿屋的辛酸，都是區域計畫法通過之前就已存在的合法房子。

他再度呼籲新北市政府本於職權，解決礦權廢除後的礦區房子的問題，他沒有要求特殊待遇，但也希望新北市政府不要特別對待，依法行政、公平就好。

賴清德說，只要政府有開立的稅單，他們家都有如期繳納，早期的老房子土地屬於礦主，他們家繳納的是房屋稅，小時候母親甚至因為又要繳房屋稅而傷腦筋，但後來政府沒有繼續開立稅單給他們，直到新地主願意分割土地出售，母親認為有土地了才開始修繕，最近新北市政府要求重新申報房屋稅，他們也已經委託處理。

賴清德說，老家與占有國有地狀況完全不同，並不是因為他是立委或行政院長的關係而興建的豪宅，而是他出生前就已存在房子。

他談到母親與老家還一度哽咽拭淚，他說，請新北市政府去查一下，「為什麼會說，我們家沒有繳稅呢，我們有繳啊，請它查一下，我不知道為什麼你查不到，我的記憶裡面就很鮮明，我們真的有繳」。

此外，賴清德結束宜蘭、金山、萬里輔選行程後，晚間再趕赴新北三重出席「賴清德、李坤城團結勝選造勢晚會」。賴清德表示，要讓台灣持續走在對的道路上，除了總統要當選外，國會一定要過半；國會如果要過半，一定要將李坤城送入國會，繼續為三重鄉親打拚。

包括總統府秘書長林佳龍、立法院長游錫堃、內政部長林右昌、民進黨前主席卓榮泰、立法委員余天、蘇巧慧、羅致政、知名主持人鄭弘儀輪番上台助講外，超過百位三蘆區里長也親自現身力挺。

賴清德致贈棒球捕手手套給李坤城，祝福李坤城成為三重最佳捕手，接住每一張選票、每一位人民的期待，場面十分溫馨熱烈。